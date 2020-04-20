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  4. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 17:47 | Son Güncelleme

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yeni tip koronavirüs nedeniyle Gaziantep'ta bir hastanede tedavi gören annesi Sıdıka Görmez, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastaneden alınarak Nizip ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi. Mehmet Görmez annesinin cenaze namazını ise defin işlemi gerçekleştiği esnada mezarlık önündeki alanda gıyabında kıldırdı.

Namaz sonrasında Görmez, tüm sevenlerine evlerinde 3'er kişilik cemaatler halinde cenaze namazı kılmaları ve dua etmeleri için çağrıda bulundu.

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