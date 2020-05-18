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Eski DSÖ yöneticisi: Koronavirüs kendi kendine yok olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) eski yöneticilerinden Profesör Karol Sikora, bir aşı geliştirilene kadar koronavirüsün doğal olarak yok olabileceğini savundu.

Eski DSÖ yöneticisi: Koronavirüs kendi kendine yok olabilir

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda dünya çapındaki çalışmalar hızla devam ederken, Karol Sikora’dan umut verebilecek bir açıklama geldi.

DSÖ’nün kanser programını yöneten isim olarak bilinen Karol Sikora, “Herhangi bir aşı geliştirilmeden önce virüsün doğal olarak kendi kendini tüketmesi için gerçek bir şans var” dedi.

Sikora, “Aşağı yukarı her yerde aynı kalıbı görüyoruz; Tahmin edilenden daha fazla bağışıklığımız olduğunu sanıyorum. Virüsü yavaşlatmaya devam etmeliyiz, ancak virüs kendi kendine yavaşça yok olabilir. Benim fikrime göre bu olası bir senaryo” ifadelerini kullandı.

Bunun bir ihtimal olduğunu vurgulayan Sikora, “Mesafemizi korumayı sürdürmeli ve rakamların iyileşmeye devam etmesini ummalıyız” diye konuştu.

Pek çok uzman salgın öncesi normal hayata dönmek için aşının gerekli olduğunu vurguluyor. Ancak uzmanlara göre etkili bir aşının geliştirilmesi en az bir yılı bulabilir.

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