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Eski emniyet müdürü FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Eski Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Eski Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya'da 2009-2013 arasında İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan tutuksuz sanık Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, Yılmaz'ın emniyet teşkilatı dışında hakkında aynı suçtan adli işlem yapılan çok sayıda kişiyle hayatın olağan akışına aykırı şekilde iletişim kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanığın, FETÖ/PDY adına önemli görevlerde bulunan kişilerle irtibatlı olduğunun anlaşıldığına değinilen iddianamede, "Şüphelinin FETÖ/PDY örgütünün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapısı içerisinde yer aldığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği değerlendirildiğinden hakkında iddianame tanzim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Yılmaz hakkında daha önce "yasa dışı dinleme" davasında verilen beraat karının Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince bozulduğu ve dosyasının yeniden yargılanması için ilk derece mahkemesine gönderildiği belirtildi. Yılmaz'ın iki dosyasının birleştirildiği kaydedildi.

Eski Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 23 Nisan'da gözaltına alınmış ve çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Ali Yılmaz Antalya FETÖ/PDY iddianame

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