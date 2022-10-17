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Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçırmıştı! Suriye uyruklu anne ve sevgilisi yakalandı

17.10.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çal ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı. Suriye uyruklu bir kadın sevgilisiyle birlikte, eski eşinden fidye istemek için iki çocuğunu kaçırdı. Polis ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu Suriyeli çift yakalanırken, ağustos ayında kaçırılan çocuklar babaya teslim edildi. Öte yandan Suriye uyruklu anne ve sevgilisi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçırmıştı! Suriye uyruklu anne ve sevgilisi yakalandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 2 ay önce kaçırılıp, 5 bin lira fidye istenenen 4 ve 6 yaşındaki çocuklar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve polisin Ankara'da düzenlenen operasyonuyla kurtarıldı. Çocukları kaçıran Suriye uyruklu anne 25 yaşındaki Fatema E. ile aynı yaştaki sevgilisi Halid E., adliyede serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Çal ilçesinin Develler Mahallesi'nde yaşayan Halil Ergöl (45), 7 yıl önce Suriye uyruklu Fatema E. ile evlendi. İki çocuğu olan çift 3 yıl önce boşandı. Çocukların velayeti baba Halil Ergöl'e verildi. Baba Ergöl, tarlada çalıştığı sırada evdeki 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.B.E., geçen 26 Ağustos'ta kayboldu. Ergöl, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarını boşandığı eşi Fatema E.'nin götürdüğünü öğrenen Ergöl, eski eşine bir türlü ulaşamadı.

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SEVGİLİSİ BABAYI ARAYIP, ÇOCUKLAR İÇİN FİDYE İSTEDİ

10 gün önce baba Ergöl'ü telefonla arayan Fatema E.'nin sevgilisi Suriye uyruklu Halid E. (25), çocukların kendi yanında olduğunu söyledi. Ardından da Fatema E.'nin kendisine borcu olduğunu, 5 bin lira vermesi halinde çocukları teslim edeceğini belirtip, fidye istedi.

Baba Ergöl, jandarmaya gidip, olayı anlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda çocukların Ankara'da olduğu tespit edilip, operasyon başlatıldı.

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JASAT ve Ankara polisinin yaptığı operasyonda iki çocuk kurtarılırken, anne Fatema E. ile sevgilisi Halid E. de gözaltına alındı. Çocuklar Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Fatema E. ile Halid E. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ikili, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

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Ankara Denizli Çal fidye suriyeli
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