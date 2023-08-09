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Eski eşine kurşun yağdırdı: Korkunç detay sonradan ortaya çıktı! Kızına annesinin fotoğrafını atmış...

09.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de bir kişi 8 yıl önce boşandığı eski eşini evinin bahçesinde kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Neslihan Öztürk, 10 gün yoğun bakımda kaldı. Olaydan sonra şüphelinin, kızına annesinin fotoğraflarını attığı öğrenildi. İşte tüm detaylar!

30 Temmuz'da Kağıthane'nin Eyüpsultan Caddesi'nde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 34 yaşındaki Neslihan Öztürk, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Özkan Özan'ın silahlı saldırısına uğradı.

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ŞARJÖR DEĞİŞTİRİP KURŞUN SIKMAYA DEVAM ETTİ...

6 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Özan şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan hızla kaçtı.

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HASTANEDE İKİNCİ SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM

İsabet eden kurşunlarla yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk'ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, hastane içerisinde yüksek güvenlik önlemi alındı. Kadının vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi.

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KIZINA FOTOĞRAF ATTI, KAYIPLARA KARIŞTI

Öte yandan eski eşi Öztürk'e defalarca ateş eden Özan'ın olayın ardından 16 yaşındaki kızı E.Ö.'ye fotoğraf attığı öğrenildi. Fotoğrafta Özan'ın direksiyon başında olduğu görülüyor. Bu arada Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden eski eşine karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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