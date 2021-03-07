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Eski eşine sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı

07.03.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Eski eşine sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı

Samsun'da üç yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı.

Samsun'da üç yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokakta şiddet uygulayan İbrahim Zarap tutuklandı.

İbrahim Zarap'ın beş yaşındaki kızlarının yanında eski eşine şiddet uygulayan görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Twitter'da görüntülerin ortaya çıktığı cumartesi günü itibarıyla #ibrahimzarapTUTUKLANSIN etiketiyle tepkiler dile getirilmişti.

İbrahim Zarap'ın eski eşini sokakta darp etmesi üzerine olay yerinde bulunan kişiler polisi aradı.

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Zarap'ı gözaltına aldı.

E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesi yok.

E.M.'nin kızı korumaya alınırken olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Zarap polisteki ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

E.M.'nin babası: "Ben en ağır cezayı almasını istiyorum"

E.M.'nin babası İsmail Metegül, "İbrahim'in çocuğuyla bugün görüş günüydü. Kızım geri teslim almaya gitti ve bu hale geldi. Devletin bunun gibileri salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar, bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada beş yaşında kızının yanında bu hareketi yapıyor. Allah razı olsun, vatandaş duruma müdahale ediyor. Ben en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden olayla ilgili paylaşımında, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" paylaşımında bulundu.

"Kafasından darbe almış"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise E.M.'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye'yi üzdü. Samsun'daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, olayın ardından tedavisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.M.'yi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da eşlik etti.

E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok" açıklamasında bulundu.

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