Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Çıkınca rahat bırakacağım

Olay, 27 Mayıs 2020'de Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Tutuklanan Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Özkan Yarbi hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.