HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Çıkınca rahat bırakacağım

Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Çıkınca rahat bırakacağım

15.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u (28), 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Özkan Yarbi (35), 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tahliyesi isteyip, “Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım. İşime gücüme bakacağım" dedi.

Olay, 27 Mayıs 2020'de Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istedi. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline bindi. Özkan Yarbi barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma çıktı. Bu sırada Özkan Yarbi, otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bilerek inip kaçmaya başladı. Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Yaralanan Hatun Koç, kaldırıldığı hastanede uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kaldı. Tutuklanan Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

33df036b645864c22b6d328dad7c5745

Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Özkan Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Özkan Yarbi hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

2dfd840d2b37348b9ac6e8f45c8f35da

Duruşmada söz alan Özkan Yarbi, "Pişmanım. Çıkınca Hatun'u rahat bırakacağım, işime gücüme bakacağım" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, son savunma için duruşmayı erteledi.

ac9ec998996d553cb26f26db66ad6fd8

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dehşeti böyle anlattı: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktıDehşeti böyle anlattı: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı
Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaralama değil bu sakat bırakmış resmen hayatını bitirmiş en az 20-25 yılı içeride geçmeli .

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.