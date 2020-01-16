HABER
  4. Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

Eski eşinin kezzapla ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Antalya'da yargılanan sanık Bünyamin Bardakçı: - "Eşimle zaman zaman tartışırdık, 'Seni öldürürüm, yaşatmam' demişsem de gerçek anlamda demedim"

Antalya'da eski eşinin yüzüne ve üzerine sülfürik asit dökerek ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bünyamin Bardakçı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Bardakçı, eşiyle bir süre önce boşandıklarını ama çocukları için irtibatı kesmediklerini söyledi.

Eşinin başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrenince olayı kabullenemediğini öne süren Bardakçı, "Yolda yürürken omzuna dokunmak isterken saçları elime geldi, ben de elimdeki asidi döktüm. Öldüğüne çok üzüldüm, şeytana uydum. Benim onu öldürme kastım yoktu. Vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın cinayetten önce eski eşini ölümle tehdit ettiğine ilişkin ses kaydı bulunduğunu belirterek, kayıtları mahkemeye sundu.

Yeniden söz verilen sanık Bardakçı, "Eşimle zaman zaman tartışırdık, 'Seni öldürürüm, yaşatmam' demişsem de gerçek anlamda demedim. Asidin yakıcı olduğunu biliyordum, sanayide araçlarda kullanırdık." ifadelerini kullandı.

Tanık T.D. ise işten çıkıp eve gittiği sırada bir adamın yolda yürüyen kadının saçlarından tutarak elindeki bidonda bulunan sıvıyı başından aşağıya döktüğünü gördüğünü söyledi.

Sanığın daha sonra elindeki bidonu atarak olay yerinde kaçtığını anlatan T.D, "Kadın yardım isteyerek bana doğru gelirken yolun ortasında yere düştü. Ben de hemen kadını üzerine su döktüm ve ambulansa haber verdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bardakçı, geçen yıl 1 Haziran'da Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atmış, suratının büyük bölümü tahriş olan kadın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan sanık Bardakçı, memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim olmuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama... Babacan'ın partisiyle ilgili flaş gelişme! 20 Ocak deniyordu ama...
Diş hekimine saldırı davası sanığına 4 yıl hapisDiş hekimine saldırı davası sanığına 4 yıl hapis
Bir yılda bitecek 17 dava seri muhakeme ile 1 saatte bittiBir yılda bitecek 17 dava seri muhakeme ile 1 saatte bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asit cinayet dava duruşma eski eş Kezzap mahkeme öldürme sülfürik asit

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD üssüne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Dedikoduları dikkat alan kaymakam definecileri yakalattı

Son dakika! Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Ülke genelinde dev operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı

Canlı yayında olay yaratacak iddia: Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak

'Kanal İstanbul kadın ve erkekleri kısırlaştıracak'

Şenol Kazancı Anadolu Ajansı'nın basılmasıyla gelişmeleri canlı yayında anlattı!

Canlı yayında anlattı: Bizim açımızdan en acısı...

2020 yılı için Dövizli-Bedelli askerlik ücretleri ve başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte 2020 yılının bedelli askerlik ücreti

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.