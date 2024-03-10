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Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin döküp yaktı

10.03.2024 01:09
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır (41) tarafından 6 Mart'ta tabancayla başından vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in (31) annesi Hatice Kurt, sokak ortasında kızının gelinliğini "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi. Mervegül Bayer’in cenazesi, kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı.

Eski eşinin öldürdüğü Mervegül'ün acılı annesi, kızının gelinliğini benzin döküp yaktı

Olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

Mervegül Bayer’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Mustafa Yıldır da Tarsus'ta toprağa verildi.

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ANNE, BENZİN DÖKTÜĞÜ GELİNLİĞİ ATEŞE VERDİ

Kızını cinayete kurban veren acılı anne Hatice Kurt, akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi. Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne Hatice Kurt, genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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