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Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken yeni bakana önemli sorular yöneltti. Fakıbaba, 'Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık' diye konuştu.

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Sözcü'nün haberine göre, şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını isteyen Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' dedi. Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref Fakıbaba şarbon Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ak parti

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
helal olsun urfanın fakirbabası kıymetini bilmediler görsünler bakalım helal sana.
URFANIN ALTINI ÜSTÜNÜ YEDİ.KERİZ
@baronbey63 @baronbey63 Onun zamanında da sığır pasteurlezu ithal edilmişti. Daha bunun deli danası var mavi dili var koyun vebası var inek çiçeği var. Her bakanın suçu
Evet olay büyütülmemeli, büyütenlercezalandırılmalı. Elinizi tutan mı var cezalandırın böyle bir bahane olur mu? Ayıpın en büyüğü bu hastalıklı etler nasıl girdi bunun hesabını normal bir ülkede soran çok olur
Yahu bırak bu işleri,tarımın içine yapıp kaçtınız,gülücük dağıtmakla olmuyor bu işler,tarımın başına tarımın kendisinden gelecek birisi lazım,ziraatçi,veteriner hekim,her kimse.
mal topluma ne getirirsen müstehak. bir yetkili soruşturma söyle dursun eleştirilebiliniyor mu.
hagı baba ne bakan ne bakan
İstanbul boğazında şarbonlu hayvan yüklü gemiden öğütülüp, denize atılan hayvan var mı? Varsa ne önlem alındı? Koskoca boğazı mikrop yuvası yapmak kimin haddine? Bu gemi ile iş yapanlar kim..? Piyasaya sürülen etler kimlere, hangi AVM lere satıldı? Bu AVM ler içinde bakanın yönetimde olduğu AVM de var mı?
Sütten çıkmış ak kaşıkmış edalarıyla konuşma fakıbaba. bakanlıgın dönemindeki çevirdiğin fırıldakları herkes biliyor. örnek dersen fıstık ile patatesteki çevrilen dümenler.
BIRAKIN BU İŞLERİ HEPİNİZ AYNISINIZ
Al birini vur edekine
SN.FAKIBABA şu an siz iktidarsınız.KIVIRMAYIN.BU REZALETİN VE KEPAZELİĞİN SORUMLUSU BAŞTA RTE İLE TÜM AKP LİLERDİR.
fakıbaba doğru adamdır. eminim ki denetimsiz hayvanlar fakıbabadan sonra getirilmiştir.
senin donemindede hayvancilik bitti tarim bitti senin doneminde bugday ithal etmeye basladik sende bunlara cevap ver eski bakan ne yaptin tarimi hayvanciligi kurtarmak icin
bir kere bu ülkenin dışarıdan et ithal etmesi kadar vahim bir durum varmı arkadaş ya, ben şaşıp kalıyorum. hani tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ülkeydik? şimdi ithal mal alıyoruz yazıklar olsun...bu ülkede ne tarım bıraktınız nede hayvancılık..etin kilosu olmuş 55 tl..bi asgari ücretlinin günlük yevmiyesi 53 tl..9 saat çalış çabala onun kahrını çek bunun kahrını çek sonra akşam kazandığın yevmiyeyle 1 kg et al git...YAZIKLAR OLSUN
Sizin Bakanlık dönemin de de şarbon hastalığı gündeme gelmişti sizde her hangi bir açıklama yapmamıştınız.
Yönetimlerim attıkları her adım , aldıkları her karar , uygulamaları Vatandaşa gösterdiği adımdır...değerdir...saygıdır. Lakin kara cahil çoğunluğu olan bir ülkede böyle bir değerlendirme yapılamaz....yapılmaz. Yaa biz mal'mıyız...ırgatmıyız...ya Çocuklarada mı acımazsınız , vicdanınız sızlamaz. Nasıl olur da Ülkene hayvan ithalat yaparsınız ki...ki bu bile çok acıtıyor canımızı , nasıl olurda ülkene sokarken sağlık kontrolleri yapılmaz....denetimleri sağlıklı yapılmaz..Anasını satayım....her canlının elini kolunu sallıyarak girilen bir ülke olduk...İçerdekilerin Allah yardımcısı olsun.
onun için kimyasal silah kullanıldı denen suriyeden patates getirildi bizim ülkede patates üreticilerden alınmadı depoya hapsedildi suriyeden getirildi
ibiş
memleketin anasını ağlattınız. çıkıp utanmadan konuşuyorsunz.
O Şarbonlu etlerden Tıp Dr.u Fakıbabaya yedirmeli belki hafızası yerine gelir. Kendisinin Gıda,T.ve Hayv. Bk.ğı sırasında Bosna Hersek’ten(MUJANOVİCİ firması) ithal edilen 20 bin 43 kg. sığır karkas et,24.08.2017 t.de laboratuvara gönderilen tetkik sonuçları beklenmeyip piyasaya sürüldü.29 Ağ.’t.li tahlil raporunda etlerde tıp dünyasının en tehlikeli gıda kaynaklı patojen bakterilerilerinden“E.coli O157”hastalığı tespit edildiği, insan gıdası olarak tüketilemiyeceği lab.ca Et ve S.Kur.Gn.Md.ne bildirildi.Ancak 5ay sonra Ocak2018'de etlerin imhası yazıldı. Yani millete afiyetle yedirilmiş oldu.
işini iyi yapsaydınız şu an devam ederdiniz demekki iyi yapmadınız
kendisi bi halt etti sanki
zamınında yansu çillere kızardık :) ama beterin beteri vardır sözünü şimdi çok daha net anlıyorum
1980 den beri bütün siyasiler,ABD nin baskılarına direnç göstermeyip hayvancılığı ve tarımı çökerttiler.suçlu sizsiniz!
Bu millet sandığınız kadar mal değil mal olmak başka korkudan susup mal ayağı yapmak başka koçum..
Dogrulugunu tam bilmiyorum ama cevreden duydugum kadariyla; rusyadan getirilecek etler ve canli hayvanlar kesinlikle kontrol edilmeden alinacakmis. boyle sozlesme imzalamislar. Birde kurban bayrami oncesi getirilen hayvanlarin cogu sarbonlu oldugu baska ulkelerin almadigi sadece tr nin aldigi, sarbon vaka
Bu işleri anlamak için hatırlatma yapıyorum. * Deli dana * Kuş gribi * Şimdi de Şarbon Bu işler bizim algımızla oynayarak -para toplama işleridir Et düdüklüde kaynatılırsa mikroplar ve spekülatörler ölür
bunlar ülkeye ve vatandaşa ihanet içinde olanlar umarın bu milet geç ama çok geç olmadan uyanır.
bakanlıklara işten anlamayan kifayetsiz adamlar oturtulursa olacağı budur ! dünya liderimiz olan bitenin farkında değil mi ? olmaması çok normaldir, çünkü o şu anda emperyalistlerle gırtlak gırtlağa savaşıyor ! amerika ve trump'a bir yumruk... yerde.. sonra putin geliyor. putin judo biliyorsa bizimki kasımpaşalı, yer mi ! putin bir osmanlı tokadı ile yerde. ingiltere, fransa, almanya... hepsine sıradan geçiyor. bizim liderimiz müthiş adam, ineklerle mi uğraşacak ! daha büyük kahramanlıklar peşinde kendileri !
Eleştirenleri firsatçı olarak nitelemiş çok sayın fakıbaba.
tarım ve hayvancılık bakanlığı ukumet değişse bile kalıcı olsun. Bakan degismesin .10 yıllık 20 yıllık kalıcı çalışmalar yapsın .
hayvanlar benim dedem getirtmemdi fakibabaaaa
geçen sene haziran ayında 500 baş altı hayvan ithalatını özele açan tarım ve hayvancılığı bitiren ithalde ithal diyen kendisi değilmiydi ? hafızaları tazeleyelim öyle sorular sorarak kendisinide bitirdiğin zeytinyağı gibi üste çıkamazsın. sıran geldiğinde sende sorulara cevap vereceksin TEKAVVÜT AHMET
Pişmiş kelle gibi sırıtmakla siyasetçi bakan olunmaz , milletvekili olunmaz vatandaşa boş yalan laflar söylemekten nezaman usanacaksınız bikerede doğru bişey söyleyin
son 15 yıl bu ülkede tarım bakanlığı yapanları vatana ihaneten yargılamak lazım
Yok birbirinizden farkınız Tarımın T si yok ikinizde de
Gülmekten Başka bir halta yaradığın yok
Senin çok şeyinde olmamadı lazımdı. Ama salça olmuşsun mevzuya. Bir önceki tarım bakanı sendin. Bir çoban kardeşimiz kadar bile olaya vakıf değildin. Boş teneke...
Sayın bakanın zamanında güzel ithalat yapıldı ama sayın iktidar sahipleri bu ülkede üretmeyi neden başaramadınız. yaptığı ithalatla övünen bakan bravo
Hatvan ihraç eden ülkeyi ithal eder hale getirdiniz onu unuttu herkes sağlıklı şarbonlu çıktı piyasaya geçin bakalım milletin aklıyla dalga
tum yandaslarini bakanliga doldurdu. bizzat sahidim. su anki havyancilik daite baskani kim nereden neteye getirildi. sirf hemserisi diye bakanlik capsiz insanlarla dolduruldu.
Bu işlerde hükümetin ve bakanların hiçbir kusuru ve kabahati yok, büttün suç lobilerindir, nede olsa ülkeyi lobi takımı yönetiyor, ama şu lobilerin ne adı nede sanı biliniyor,
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