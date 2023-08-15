Eski günlerine geri döndü! Golf fenomeni Paige Spiranac çimlere çıkıp vuruşuyla büyüledi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran fenomen isim Paige Spiranac golf kariyerindeki başarılarının yanında güzelliğiyle de büyülüyordu. Sosyal medya kariyerine adım attıktan sonra spora ara veren fenomen isim eski günlerine gönderme yapan bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Fenomen isim beyaz etek ve bluz takımından oluşan kombiniyle golf oynadığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine fenomen isim, “Gösteri için sür ve hamur gibi yumuşak bir vuruş” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcıları Spiranac’ın gönderisini güzelliğini öven yorumlarla adeta doldurdu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten harikasın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu nasıl bir güzellik?” yorumunu ekledi.