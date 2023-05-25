Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada sınır tanımadı! Tanga bodysiyle sokak ortasında şov yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 3.3 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Hırvat güzel yine hayranlarının yüzünü güldürecek bir paylaşıma imza attı. Sık sık cesur pozlarıyla gündeme gelen Knöll bu kez de geleneğini bozmadı ve siyah tanga bodysiyle sokak ortasında dans ederek resmen şov yaptı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Katar’daki çıkışının ardından dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, Instagram hesabından son olarak kırmızı bir klasik otomobilin önüne geçti. Fenomen isim kalçasını kameraya doğru dönerek dans etmeye başladı. Hırvat güzelin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.