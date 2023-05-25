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Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada sınır tanımadı! Tanga bodysiyle sokak ortasında şov yaptı

25.05.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılında Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası’ndaki cesur kıyafet seçimleri sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski Hırvavistan güzeli Ivana Knöll yine limitleri zorladı. Fenomen isim bu kez sokak ortasında klasik bir otomobilin önünde tanga bodysiyle dans ettiği anları paylaştı.

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada sınır tanımadı! Tanga bodysiyle sokak ortasında şov yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 3.3 milyon takipçiye ulaşmayı başaran Hırvat güzel yine hayranlarının yüzünü güldürecek bir paylaşıma imza attı. Sık sık cesur pozlarıyla gündeme gelen Knöll bu kez de geleneğini bozmadı ve siyah tanga bodysiyle sokak ortasında dans ederek resmen şov yaptı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Katar’daki çıkışının ardından dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, Instagram hesabından son olarak kırmızı bir klasik otomobilin önüne geçti. Fenomen isim kalçasını kameraya doğru dönerek dans etmeye başladı. Hırvat güzelin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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