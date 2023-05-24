Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn limitleri zorladı! Derin göğüs dekoltesini süper mini etekle tamamlayınca beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn aktif kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sıklıkla yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Llewellyn sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan bir gönderiye imza attı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya fenomeni Llewellyn beyaz mini eteği ve fermuarını göğüslerini ön plana çıkartacak şekilde açtığı bluzuyla poz verdi. Kombinini kahverengi bir güneş gözlüğüyle tamamlayan fenomen isim gönderisine, “Burada temel bir şey yok” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.