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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn limitleri zorladı! Derin göğüs dekoltesini süper mini etekle tamamlayınca beğeni butonu çöktü

24.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen isim derin göğüs dekolteli bluzu ve süper mini eteğiyle kamera karşısına geçtiği paylaşımıyla tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn limitleri zorladı! Derin göğüs dekoltesini süper mini etekle tamamlayınca beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn aktif kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Sıklıkla yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Llewellyn sosyal medyadan beğeni yağmuruna tutulan bir gönderiye imza attı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medya fenomeni Llewellyn beyaz mini eteği ve fermuarını göğüslerini ön plana çıkartacak şekilde açtığı bluzuyla poz verdi. Kombinini kahverengi bir güneş gözlüğüyle tamamlayan fenomen isim gönderisine, “Burada temel bir şey yok” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

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