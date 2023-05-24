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Sosyal medyada fenomeni Wanessa Moura ilişki itirafıyla herkesi şaşırtmayı başardı! “Burçlarına göre erkeklerle çıkıyorum”

24.05.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Wanessa Moura yeni bir kişiyle ilişkiye başlamadan önce kuralları olduğunu ve katı bir süzgeçten geçirdikten sonra insanları hayatına aldığını dile getirdi. Erkekler söz konusu olduğunda isteklerinin net olduğunu belirten Moura, “Erkekler söz konusu olduğuna çok netim. Burçlarına göre erkeklerle çıkıyorum. Zaman kaybedemem” dedi.

Sosyal medyada fenomeni Wanessa Moura ilişki itirafıyla herkesi şaşırtmayı başardı! “Burçlarına göre erkeklerle çıkıyorum”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak Instagram’da 2 milyon takipçiye ulaşan Wanessa Moura, yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendisine belirlediği yol haritasını paylaştı. Takipçilerine ilişki taktikleri verdiği paylaşımında Moura özellikle burçların ilişki başlangıcı konusunda belirleyici olduğunu dile getirdi.

“BURCUNU BİLDİĞİMDE ÇIKARIM YAPIYORUM”

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Aşk hayatındaki geçmiş tecrübelerine dayanarak burçların kişilik özellikleri konusunda belirleyici olduğunu ifade eden Moura, “Burcunu bildiğimde çıkarım yapıyorum. İlk olarak doğum tarihini ve saatini soruyorum. Bu beni güvende hissettiriyor. Burçlarımız kim olduğumuz ve beklentilerimiz konusunda çok şey söylüyor. Hatta hayatımıza yön veriyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ilişki sorunları burç

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