Sosyal medyada fenomeni Wanessa Moura ilişki itirafıyla herkesi şaşırtmayı başardı! “Burçlarına göre erkeklerle çıkıyorum”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak Instagram’da 2 milyon takipçiye ulaşan Wanessa Moura, yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendisine belirlediği yol haritasını paylaştı. Takipçilerine ilişki taktikleri verdiği paylaşımında Moura özellikle burçların ilişki başlangıcı konusunda belirleyici olduğunu dile getirdi.

“BURCUNU BİLDİĞİMDE ÇIKARIM YAPIYORUM”

Aşk hayatındaki geçmiş tecrübelerine dayanarak burçların kişilik özellikleri konusunda belirleyici olduğunu ifade eden Moura, “Burcunu bildiğimde çıkarım yapıyorum. İlk olarak doğum tarihini ve saatini soruyorum. Bu beni güvende hissettiriyor. Burçlarımız kim olduğumuz ve beklentilerimiz konusunda çok şey söylüyor. Hatta hayatımıza yön veriyor” dedi.