Eski Hollanda Başbakanı Van Agt ötanaziyi seçti! Eşiyle el ele hayatına son verdi

1977 ile 1982 yılları arasında Hollanda'da başbakanlık görevini üstlenen Dries van Agt ve eşi Eugenie, yaşamlarına ötanazi yöntemiyle veda ettiler.

"BENİM KIZ"

Her ikisi de 93 yaşında olan çiftin, birbirlerine el ele tutuşarak vedalaştığı belirtildi. Katolik kökenli olmasına rağmen liberal görüşleriyle tanınan Van Agt, 70 yıldır birlikte olduğu eşi için "Benim kız" ifadesini kullanıyordu.

Van Agt 2019 yılında beyin kanaması geçirmişti.

Yetkililer çiftin ötanaziyi tercih etmesindeki en önemli etkenin birbirlerinden ölümle ayrılmak istememeleri olduğunu belirtti.

ÖTANAZİ ORANI HIZLA ARTIYOR

Hollanda'da son dönemde beraber ötanazi tercih eden çiftlerin sayısındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 2022'de 58 çift, birlikte ölmek amacıyla bu yöntemi seçmişti. Aynı yıl ülkede ötanaziyle hayatına son verenlerin sayısı ise 8 bin 720 olarak kaydedildi.

Hollanda'da ötanazi 2002'den beri yasal olsa da, belli şartların sağlanması gerekiyor. Buna göre, kişinin dayanılmaz acılar çekmesi ve iyileşme şansının olmaması gibi kriterler bulunuyor.







