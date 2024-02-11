HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski Hollanda Başbakanı Van Agt ötanaziyi seçti! Eşiyle el ele hayatına son verdi

Eski Hollanda Başbakanı Van Agt ötanaziyi seçti! Eşiyle el ele hayatına son verdi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.02.2024 10:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt, eşiyle birlikte hayatlarına son verdi. Ötanaziyi tercih eden çift el ele öldüler.

Eski Hollanda Başbakanı Van Agt ötanaziyi seçti! Eşiyle el ele hayatına son verdi

1977 ile 1982 yılları arasında Hollanda'da başbakanlık görevini üstlenen Dries van Agt ve eşi Eugenie, yaşamlarına ötanazi yöntemiyle veda ettiler.

s

"BENİM KIZ"

Her ikisi de 93 yaşında olan çiftin, birbirlerine el ele tutuşarak vedalaştığı belirtildi. Katolik kökenli olmasına rağmen liberal görüşleriyle tanınan Van Agt, 70 yıldır birlikte olduğu eşi için "Benim kız" ifadesini kullanıyordu.

Van Agt 2019 yılında beyin kanaması geçirmişti.

Yetkililer çiftin ötanaziyi tercih etmesindeki en önemli etkenin birbirlerinden ölümle ayrılmak istememeleri olduğunu belirtti.

van-agt

ÖTANAZİ ORANI HIZLA ARTIYOR

Hollanda'da son dönemde beraber ötanazi tercih eden çiftlerin sayısındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 2022'de 58 çift, birlikte ölmek amacıyla bu yöntemi seçmişti. Aynı yıl ülkede ötanaziyle hayatına son verenlerin sayısı ise 8 bin 720 olarak kaydedildi.

Hollanda'da ötanazi 2002'den beri yasal olsa da, belli şartların sağlanması gerekiyor. Buna göre, kişinin dayanılmaz acılar çekmesi ve iyileşme şansının olmaması gibi kriterler bulunuyor.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay olduAdnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu
Fethiye'de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altındaFethiye'de görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında
CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitlediCHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi
Anahtar Kelimeler:
Hollanda ötanazi
En Çok Okunan Haberler
Deprem HAARP yönetmiyle mi oluştu?

Deprem HAARP yönetmiyle mi oluştu?

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Özdağ canlı yayında duyurdu: "Teklif geldi, kabul ettik"

Hile uyarısı geldi: Fiyatı 250 liranın altında satılıyorsa dikkat edin!

Hile uyarısı geldi: Fiyatı 250 liranın altında satılıyorsa dikkat edin!

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Nagihan'ın Survivor'dan aylık kazancını açıkladı! "Atla deve değil"

Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

Canlı yayında çok sert tepki: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

'Pes' dedirten görüntüler! Herkes şaşkına döndü, gören bir daha baktı

'Pes' dedirten görüntüler! Herkes şaşkına döndü, gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.