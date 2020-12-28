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Eski ilişkiler gündemde... Astrolog Merve Rençber’den 28 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!

fadoncu fadoncu 28.12.2020 06:39 | Son Güncelleme:
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Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. 28 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. 28 Aralık 2020 Pazartesi Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 28 Aralık 2020 Pazartesi günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak. 17 Aralık'ta kova burcuna geçen Satürn, 2023 yılına kadar kova burcunda kalacak ve tüm burçları etkilemeye devam edecek.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (28 ARALIK 2020 PAZARTESİ)

28 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Pazartesi burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 28 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün planlarınızda değişiklikler olabilir. Dikkatsizlik ve dalgınlıklara gündüz saatleri boyunca dikkat etmeli. Görünmez kazalara açık olabilirsiniz. Yurtdışı, seyahat ve eğitim konuları gündeminizde olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konularla ilgili adımlar atabilirsiniz. Finansal alanla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için adımlar atabilirsiniz. Gündüz saatleri içinde para kayıplarına, yanılgı ve hata durumlarına dikkat edin. Geleceğe yönelik adımlar olabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatınız, kariyeriniz ve ilişkilerinizde geleceğe yönelik adımlar içinde olabilir, ileriyi düşünerek seçimler yapabilir, karar verebilirsiniz. Attığınız adımların, alacağınız kararların uzun vadlei etkileri olacağını unutmamalı. Estetik değişiklikler gündeminizde olabilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kadersel olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ruh ve beden sağlığı adına destekler alabilirsiniz. Yaratıcılığınız artıyor. Zaman zaman kendi alanınıza çekilmek, konfor alanınızda kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal ve zihinsel abartılardan, dağınıklıktan kaçınmalı.

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ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde kadersel ve karmik deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatın önünüze sunduğu seçenekleri değerlendirme, yaşamdan gelecek fırsatlara açık olma zamanı.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatında, kariyerinizle ilgili konularda önemli görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda geleceğe yönelik konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı ilişkilerde kadersel bir yol ayrımı ve yeni bir süreç söz konusu olabilir. Bazı Başaklar ise yeni kişilerle tanışabilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün önemli bir haber veya teklif alabilirsiniz. İş görüşmeleri, mülakat ve sınavlar, başvurulardan gelen yanıtlar gündeminizde olabilir. Rutininizde ve alışkanlıklarınızda değişiklik yapabilir, bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerde duygusal değişimler yaşanabilir. Aşk hayatınızda merakınızı, ilgi ve hevesinizi uyandıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Tutkular, arzu ve özlemler artabilir. Beklentileriniz yükselebilir. Yaşamdan keyif alma isteği artıyor.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerde önemli değişimler yaşanabilir. Karmik ve kadersel ilişkiler karşınıza gelebilir. Süregelen ilişkinizde ise partnerin kariyerinde, yaşam düzeninizde yeni bir sayfa açılabilir. Taşınma gibi konular konuşulabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş hayatında yeni bir sorumluluk alabilir, iş hayatında ilerlemek adına kendinizi geliştirmeye odaklanabilir, eğitim ve sınavlarla ilgilenebilirsiniz. Gündüz saatlerinde dalgınlık ve kazalara dikkat etmeli. Planlarınız değişebilir. İş görüşmeleri yapabilirsiniz.

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KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir. Duygularınızı değiştiren kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni bir flört, ilişki gündeminizde olabilir. Çocuklarınız için harcamalar yapabilir, çocukların geleceğine yönelik planlamalar içinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün merak duygunuz artabilir. Yaşamınızla ilgili bir alanda bir bitiş veya başlangıç kararı alabilirsiniz. Küslük-barışma gibi durumlar olabilir. Uzlaşma sağlama ve anlaşma adına destekleyici bir gün. Kendinizi tam olarak ifade etmeye daha fazla özen göstermeli, abartılı ruh hallerinden ve içe kapanmaktan kaçınmalısınız.

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