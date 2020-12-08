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  4. Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed: Uzaylılar var!

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed: Uzaylılar var!

08.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed: Uzaylılar var!

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, uzaylıların var olduğunu, ancak insanlığın buna henüz hazır olmadığını söyledi.

"Galaktik Federasyon"un İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yıllardır temas halinde olduğunu açıklayan emekli general, insanlık hazır olana hadar histerinin önlenmesi amacıyla bu bilgiyi gizli tuttuklarını kaydetti.

1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten ve üç kez İsrail Güvenlik Ödülü'ne layık görülen Prof. Eshed, Yediot Aharonot gazetesine verdiği mülakatta uzaylılar ve "evrenin dokusunu" anlama ve araştırma arzusundaki Amerikalılar arasında "ne tür anlaşmalar yapıldığına dair ayrıntılı tanımlamalarda" bulundu.

87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki işbirliği Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üssünü de kapsıyor.

"TRUMP AÇIKLAMAK İSTEDİ, UZAYLILAR BEKLE DEDİ"

New York Post Gazetesi konuyla ilgili haberinde Eshed'in "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Onlar toplu histeri başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor" dediği kaydedildi.

Jewish Press'te ise uzaylıların barış için geldiklerini belirten Eshed'in "Onlar insanlığın evrilmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu daha iyi anlayacak düzeye ulaşmamızı bekliyor" dediği ve o tarihe kadar uzaylıların hareketlerinin gizli kalması hususunda anlaşma yaptığını iddia ettiği aktarıldı.

The Jerusalem Post Gazetesi'nde yer alan haberde ise Prof. Eshed, bu bilgiyi neden şimdi paylaştığına dair soruya yanıt verdi. Eshed, açıklamasının zamanlamasının sadece akademi dünyasındaki değişimden kaynaklandığını belirtti.

Eshed "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurtdışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor" ifadelerini kullandı.

Gazete, Eshed'in "Ufukların Ötesinde Evren-Profesör Haim Eshed ile söyleşiler" adlı son kitabının bu konunun yanı sıra, uzaylıların nükleer kıyameti nasıl önlediği ve 'ne zaman Siyahlı Adamları ziyaret edebileceğimize' dair daha fazla bilgi sunabileceği belirtildi.


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