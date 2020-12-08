Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed: Uzaylılar var!

"Galaktik Federasyon"un İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yıllardır temas halinde olduğunu açıklayan emekli general, insanlık hazır olana hadar histerinin önlenmesi amacıyla bu bilgiyi gizli tuttuklarını kaydetti.

1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten ve üç kez İsrail Güvenlik Ödülü'ne layık görülen Prof. Eshed, Yediot Aharonot gazetesine verdiği mülakatta uzaylılar ve "evrenin dokusunu" anlama ve araştırma arzusundaki Amerikalılar arasında "ne tür anlaşmalar yapıldığına dair ayrıntılı tanımlamalarda" bulundu.

87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki işbirliği Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üssünü de kapsıyor.

"TRUMP AÇIKLAMAK İSTEDİ, UZAYLILAR BEKLE DEDİ"

New York Post Gazetesi konuyla ilgili haberinde Eshed'in "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Onlar toplu histeri başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor" dediği kaydedildi.