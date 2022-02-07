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  4. Eski karı koca dehşeti yaşadı! Araca binerken kurşunların hedefi oldular

Eski karı koca dehşeti yaşadı! Araca binerken kurşunların hedefi oldular

07.02.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da eski karı koca çift, araçlarına binmez üzereyken kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırıyı, çiftin ayrı kaldıkları süre zarfı içinde kadının birlikte yaşadığı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

Eski karı koca dehşeti yaşadı! Araca binerken kurşunların hedefi oldular

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesi, Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı. Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.’yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti. Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

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OLAYIN FAİLİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler olayın şüphelisi Cemil A.’yı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polis ekipleri ardından bölgede detaylı bir inceleme yaptı.

Olayda yaralanan Muhammet Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar silahlı saldırı
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