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  4. Eski Karşıyakalı futbolcu Tahirler, enkazda annesiyle sarılı halde bulunmuş

Eski Karşıyakalı futbolcu Tahirler, enkazda annesiyle sarılı halde bulunmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:07 | Son Güncelleme

İzmir’de yıkıma neden olan depremde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan, bir dönem Karşıyaka’da da profesyonel futbolcu olarak forma giyen Malik Tahirler (28), tedavi gördüğü hastanede diyaliz makinesinden çıkarıldı. Tahirler’in enkazda, ölen annesi Nazmiye Doğrayan (72) ile sarılı halde bulunduğu belirtildi.

Bayraklı açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 5 saat sonra çıkarılan Malik Tahirler’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Aileyle sürekli irtibat halinde olan Tahirler’in eski antrenörü Metin Küçükoğullarından, Cuma gününden bu yana uyutulan Tahirler’in yavaş yavaş bilincinin açıldığını, bacaklarındaki ödemlerin temizlendiğini ve diyaliz makinesinden çıkarıldığını söyledi.

"KONUŞAMIYOR ANCAK BİLİNCİ AÇIK"

Küçükoğullarından, Malik Tahirler’in İzmir spor camiasında tanınmış bir sporcu olduğunu ve bacaklarının kesileceğine dair spekülasyonların olduğunu belirterek, “Bunların hepsi yalan. Cuma gününden beri çok yakın şekilde takip ediyoruz. Her zaman oraya gidiyoruz, hastaneye girmemize izin verilmediği zaman ailesinden bilgiler alıyoruz. Cuma gününden itibaren durumu ciddi seyrediyordu. Ancak 5 dakika önce ağabeyinden aldığım telefonla, durumunun biraz daha iyiye gittiğini duydum. Doktoru diyaliz makinesinden çıktığını söylemiş. Şu anda da solunumla ilgili sorunlarının da bitmek üzere olduğunu söylediler. Bugün ilk defa biraz daha iyi haberler alıyoruz. Şu anda doktorlarımız Malik’in bacaklarındaki ödemleri temizliyorlar. Bacağına büyük bir kolon denk gelmiş. Kafatasında, omuriliğinde herhangi bir problem yok. Biraz iç kanaması vardı, ama inşallah hepsini atlatıyor. Şu anda kendinde. Konuşamıyor, ancak bilinci açık. Kendisi, çok sevilen, efendi, terbiyeli bir çocuk. Hırslıdır, inatçıdır. Bu hırsını ve inatçılığını, 4-5 gündür sağlığına da aksettirdi” dedi.

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ANNESİYLE SARILI HALDE BULUNMUŞ

Küçükoğullarından, Tahirler’in deprem olduktan sonra 5 saat içinde kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunu belirterek, “Annesi, ölü vaziyette çıktı, Malik’i canlı çıkardılar. 6’ncı katta oturuyorlardı. Mutfaklarının hemen önünde balkon vardı. Depremin oluş süresinde herhalde Malik ile annesi mutfakta birbirlerini bulup sarılmışlar. Enkazın altında da birbirlerine sarılır halde bulundular” dedi. (DHA)

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