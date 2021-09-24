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Eski Katalan lider Carles Puigdemont İtalya'da gözaltına alındı

24.09.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından çıkarılan arama ve yakalama emrinden dolayı Carles Puigdemont gittiği Sardunya Adası'nda İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alındı. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont'un cuma günü mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Eski Katalan lider Carles Puigdemont İtalya'da gözaltına alındı

Puigdemont'un ofisinden yapılan açıklamada, Adilfolk Uluslararası Buluşma toplantısına katılmak, Sardunya bölge başkanı ve Alghero belediye başkanı ile görüşmeler yapmak için Brüksel'den Alghero'ya giden Puigdemont'un havaalanında sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Puigdemont'un cuma günü Sassari'deki mahkemeye çıkarılacağı ve serbest kalması ya da iadesiyle ilgili kararın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

"İSPANYA'NIN UTANCI TARİHTE HEP KALACAK"

Diğer yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, Puigdemont'un gözaltına alınmasına tepki göstererek İspanya'yı suçladı.

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda, İspanya'nın Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nı aldattığı, bir Avrupa Parlamentosu milletvekilini başka bir üye ülkede gözaltına aldırdığı savunuldu.

Katalonya özerk yönetimi başkan yardımcısı Josep Costa, "Gözaltı en fazla birkaç saat sürecek ama İspanya'nın utancı tarihte hep kalacak." diye yazdı.

Diğer yandan İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ise "Puigdemont, anayasaya bağlılığa yaptığı darbeden dolayı İspanya'da yargılanmalı. (Başbakan) Pedro Sanchez de iktidarda kalmanın karşılığı olarak bir af uygulamak yerine mahkemenin vereceği karara saygı göstereceğine söz vermeli." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'YA KAÇMIŞ, AP MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından 30 Ekim'de Belçika'ya kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont, 2019 yılında AP milletvekili seçilmişti.

Belçika mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebi reddetmişti.

AP, İspanya'daki yargı sürecinden kaçarak Belçika'da yaşayan Puigdemont ve diğer 2 Katalan AP milletvekilinin dokunulmazlığını geçtiğimiz mart ayında kaldırmıştı.

Avrupa Genel Mahkemesi dePuigdemont'un yaptığı itiraz sonuçlanana kadar dokunulmazlığın kaldırılmasının devam edeceği yönünde karar almıştı.

Bu gelişmeler üzerine İspanya'daki Yüksek Mahkeme, önceden sadece ulusal boyutta olan Puigdemont hakkındaki arama ve tutuklama kararını uluslararası düzeye çıkarmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Belçika İspanya
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