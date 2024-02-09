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  4. Eski Kırkpınar ağası Altunhan kendini ihbar edip ceza yazdırdı: Sosyal medyadaki videoya gelen yorumu görünce telefona sarıldı

Eski Kırkpınar ağası Altunhan kendini ihbar edip ceza yazdırdı: Sosyal medyadaki videoya gelen yorumu görünce telefona sarıldı

09.02.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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İş insanı ve eski Kırkpınar ağası Mustafa Altunhan paylaştığı videodaki hatasını gören kullanıcılar Altunhan'ı uyardı. Gelen yorumlarla birlikte hatasını fark eden Altunhan, 112'ye telefon açtı, kendini ihbar edip ceza yazılmasını istedi. Kendini ihbar ettiği anları da sosyal medyadan paylaşan Altunhan'dan bir de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mustafa Altunhan'ın kendini ihbar edişi sosyal medyada ses getirdi. Altunhan trafik seyir halinde olduğu bir video paylaştı ancak kırmızı ışık ihlali yaptığını fark etmedi. Videoya gelen yorum sonrası Altunhan mahcup olduğunu belirtip telefona sarıldı...

HASTANEYE GİDERKEN VİDEO PAYLAŞTI

Altunhan'ın, kalp rahatsızlığına bağlı kontrolleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giderken hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

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İŞTE KESİLEN CEZA

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, kendisini ihbar ettiği görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaşarak hatasından dolayı mahcup olduğunu belirtti.

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"YORUMU GÖRÜNCE MAHCUP OLDUM"

Altunhan, AA muhabirine hatasını telafi etmek için kendisini ihbar ettiğini söyledi.

Edirne'de Kırkpınar ağalığı ve çeşitli yöneticilikler yapan birisi olarak herkese doğru örnek olmak istediğini belirten Altunhan, "Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kırkpınar kırmızı ışık cezası
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