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Eski kocasını öldürüp tandırda yakmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

08.10.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde, tartıştığı eski kocasını tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Gür, iddianamedeki ifadesinde imam nikahlı olarak yaşadığı eski eşi Ramazan Yılmaz’ın şakağına dayadığı av tüfeğini kendisine zorla ateş ettirdiğini ileri sürdü. Gür ayrıca, ceset kokusunu bastırmak için plastik çaput yaktığını itiraf etti.

Eski kocasını öldürüp tandırda yakmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Olay 23 Ekim 2020 tarihinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (40) ile boşandıktan sonra imam nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı. Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya’da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz’ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE YARGILANACAK

Cinayetin ardından Emel Gür hakkında hazırlanan iddianame Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Emel Gür hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gür, iddianamedeki ifadesinde, Ramazan Yılmaz’la boşandıktan bir ay sonra kendisini tehdit ederek, Antalya’dan Akkeçili köyündeki evine tekrar getirdiğini ve imam nikahlı olarak yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

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"AV TÜFEĞİ İLE KOLUMDAN TUTUP KALDIRDI"

Emel Gür, ilk başlarda Ramazan Yılmaz ile aralarının iyi olduğunu daha sonra kavgalarının şiddetlendiğini ve kendisini dövmeye başladığını belirtti. Yılmaz’ı bir kadınla mesajlaşırken yakaladığını belirten Gür, eski eşinin geceleri o kadının adını sayıklamasından dolayı kavgalarının daha da şiddetlendiğini anlattı. 22 Ekim 2020 tarihinde imam nikahlı eşinin eve alkollü ve geç geldiğini söyleyen Gür, eski eşiyle kavga etmelerinden dolayı o gece uyuyamadığını, 23 Ekim sabahı Yılmaz’ın kendisini av tüfeği ile kolundan tutup, kaldırdığını, daha sonra misafir odasına götürdüğünü söyledi. Gür, odada Ramazan Yılmaz’ın av tüfeğini sol şakağına dayayarak, "Ben kendimi öldüreceğim ben ölünce seni sorumlu tutacaklar, sen de yanacaksın" şeklinde sözler söylediğini ifade etti.

"TETİĞİ BANA ÇEKTİRDİ"

Tüfeğin namlusunun Yılmaz’ın şakağındayken, kendi sağ elini, sağ işaret parmağıyla tutarak, namlunun üzerine koydurttuğunu ve tetiği çektirdiğini iddia eden Gür, evdeki oğlunun bu olayı gördüğünü ileri sürdü. Gür daha sonra, Ramazan Yılmaz’ın tüfekle vurulmasının ardından, kafası yatak odasının eşiğine gelecek şekilde düştüğünü ve kan aktığını belirtti. Çocuklarının yurda gitmesini istememesi üzerine Ramazan’ın kendisine daha önce söylediği "Bir gün başımı alıp gideceğim" sözünü hatırlayarak, cesedi ortadan kaldırma düşüncesinin aklına geldiğini söyleyen Gür, cesedi kolundan tutarak, tek başına önce bahçeye sonra da evin altındaki tandır fırınına bölümüne götürdüğünü anlattı.

"KAN BULAŞAN EŞYALARLA CESEDİ TANDIRDA YAKTIM"

Emel Gür, daha sonra evde kan izleri olan yerleri temizlediğini, kan bulaşan halı ve diğer eşyaları yanmakta olan cesedin üzerine attığını ve tandırın üzerini saçla kapatarak yaktığını belirterek, cesedi yaktığını evdeki küçük oğluna anlattığından bahsetti. Evdeki kızının olaydan haberi olmadığını ifade eden Gür, Ramazan Yılmaz’a ait cep telefonunu ‘intihar etti’ düşüncesi için Eğirdir Gölü’ne attığını söyledi.

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"CESET KOKUSUNU BASTIRMAK İÇİN PLASTİK ÇAPUT YAKTIM"

Eve geri döndüğünde Ramazan Yılmaz’ın cesedinin tandırda yanmaya devam ettiğini, ara sıra paspas ve battaniyeler ile ateşi beslediğini kaydeden Gür, ceset kokusunu bastırmak için ateşe plastik çaput atarak yaktığını ifade etti. Gece saatlerinde cesedi çuvala koymak için uyandığında büyük oğlunun eve geldiğini ve babasın ulaşamadığını söylediğini belirten Emel Gür, oğluna da olay anlattığından bahsetti.
Emel Gür’ün Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Isparta
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