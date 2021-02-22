Eski Kuzey Makedonya Güvenlik ve İstihbarat Kurumu Müdürü hakkında tutuklama emri çıkarıldı

"Target-Tvrdina" adlı davada baş sanık olarak yer alan Miyalkov hakkında mahkeme, dün ev hapsi kararı verdi.

Polisin evinde bulamadığı Miyalkov için mahkeme, bugün ulusal ve uluslararası tutuklama emri çıkardı.

Davada, nihai kararın hafta sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Miyalkov'un kaçtığıyla ilgili iddialar hakkında halkın adaleti aradığını ve beklediğini söyledi.

Mahkemenin ev hapsi istediğini belirten Zaev, "Bir kaçış daha oldu. Tüm halkımız gibi ben de Saşo Miyalkov'un hala bulunup gözaltına alınmadığından, yani ev hapsine götürülmediği nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Zaev, ilgili kurumlardan derhal harekete geçmelerini ve Miyalkov'u bularak mahkeme kararını uygulamalarını beklediğini kaydetti.

"BU, MÜCADELEDEKİ ÇABA VE UMUTLARI İTİBARSIZLAŞTIRIYOR"

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Miyalkov'un tutuklanmasıyla ilgili mahkeme kararını uygulamak üzere yetkili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ile adaylık görüşmelerine başlaması beklenen ve yargı sistemini reforme etmek, hukukun üstünlüğünü inşa etmek için çok çalışan bir ülke olarak bu tür gelişmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pendarovski, "Bu, suç ve yüksek yolsuzlukla mücadeledeki çaba ve umutları itibarsızlaştırıyor." ifadesini kullandı.