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Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı İstanbul'dan ayrıldı

20.06.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin uçağı İstanbul'dan ayrıldı

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti.

2014'TEN BERİ FRANSA'DA TUTULUYORDU

Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak, ülkede istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa'ya gönderilmiş ve 2014'ten beri Perpignan Havalimanı'nda tutuluyordu.

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KAMU HİZMETİNDE KULLANILACAK

5 Haziran'da Fransa'dan bakım ve onarım için İstanbul'a gelen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakım ve onarıma alındı. İki haftalık süreç sonrasında bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, 17.06'da Atatürk Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalandı. 20.30'da Trablus'a inen uçağın Libya'da kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi. (DHA)

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