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Eski milletvekili dehşet saçtı! Ağabeyini silahla vurdu

06.05.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da eski Tekirdağ milletvekili ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili K.N., ağabeyini silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken eski milletvekili gözaltına alındı.

Eski milletvekili dehşet saçtı! Ağabeyini silahla vurdu

Olay, Tekirdağ Çerkezköy'de meydana geldi. Eski Tekirdağ milletvekili K.N, ağabeyi A.N. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili, ağabeyini silahla vurdu. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken eski milletvekili gözaltına alındı.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Eski Tekirdağ milletvekili K.N. (56) ile ağabeyi A.N. (66) arasında Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki Kuşbahçe Konakları'nın bahçesinde tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.N, ağabeyini silahla bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polislerce gözaltına alınan K.N’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Tekirdağ
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