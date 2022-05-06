Eski milletvekili dehşet saçtı! Ağabeyini silahla vurdu

Olay, Tekirdağ Çerkezköy'de meydana geldi. Eski Tekirdağ milletvekili K.N, ağabeyi A.N. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili, ağabeyini silahla vurdu. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken eski milletvekili gözaltına alındı.
Eski Tekirdağ milletvekili K.N. (56) ile ağabeyi A.N. (66) arasında Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki Kuşbahçe Konakları'nın bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.N, ağabeyini silahla bacağından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polislerce gözaltına alınan K.N’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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