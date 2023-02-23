Eski milletvekili Osman Kılıç kimdir, neden öldü? Osman Kılıç'ın hastalığı neydi? İşte biyografisi...

Eski milletvekili Osman Kılıç hayata gözlerini yumdu. Kılıç, İstanbul'daki evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Peki eski milletvekili Osman Kılıç kimdir, neden öldü? Osman Kılıç'ın hastalığı neydi? Osman Kılıç'ın bir süredir kalp rahatsızlığı vardı. İşte biyografisi...

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

1955 Giresun doğumlu Osman Kılıç İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni tamamladı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

