HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez ölümden döndü

Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez ölümden döndü

07.05.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez’in babası Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez Bodrum girişinde alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı.

Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez ölümden döndü

Milas istikametinden Bodrum’a gelen 22. Dönem Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez’in kullandığı cip, ilçe girişinde bir anda alev aldı. Cipin motor kısmında çıkan alevleri gören Bölünmez hızlı bir şekilde araçtan çıkarak canını zor kurtardı. Yoldan geçen Bodrum Belediyesi Trafik zabıta ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak aracı söndürmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürmek için uzun süre çaba sarf etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alev alev yanan cipi kısa sürede söndürmeyi başardı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan lüks cipin, Bölünmez’in kızı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya ait olduğu öğrenildi. Eski milletvekili Bölünmez daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Küle dönen araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

2ec9e08e-091d-4da8-b5e9-73b5850d1484

940600be-dc83-42ea-abe8-cf517baf2f2c

f697f7b2-07e5-4b6c-b449-5aeabab6d2d0

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladıBakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.