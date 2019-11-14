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Eski ortağını sahte senetle borçlandıran kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bursa'da eski ortağını 250 bin liralık sahte senetlerle borçlandırdığı, 4 aracını ve 65 bin lirasını haczettirdiği gerekçesiyle yargılanan sanık ile senetlerde alacaklı görünen kişi, 4'er yıl hapis ve 4 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı

Bursa'da eski ortağını 250 bin liralık senetlerle borçlandırdığı, araçlarını ve paralarını haczettirdiği gerekçesiyle yargılanan sanık ile senetlerde alacaklı görünen kişiye, 4'er yıl hapis ve para cezası verildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur iş adamı Yaşar Nazım Coşkunsoy ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Coşkunsoy'un eski ortağı M.S. ile R.Y. ise duruşma salonuna gelmedi.

Mahkeme başkanı, borçlusu M.S, alacaklısı da R.Y. olan toplam 250 bin liralık iki senetle ilgili bilirkişi raporunun geldiğini söyledi.

Sanıkların avukatları, senetlerin sahte olmadığını, Coşkunsoy ile M.S'nin, ısıtma soğutma sistemleri işindeki ortaklığı döneminde şirket adına borç karşılığı düzenlendiğini öne sürdü. Avukatlar, bu nedenle sanıkların beraatini talep etti.

Coşkunsoy'un avukatı ise senetlerin ortaklığın bitmesinden sonra düzenlendiğinin bilirkişi raporuyla sabit olduğunu belirterek, iki sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, M.S. ile R.Y'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl hapsine ve 4 bin 500'er lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, iş adamı Yaşar Nazım Coşkunsoy'un, 2016'da bazı şirket malları ve 4 aracının haczedilerek satılması ile banka hesabındaki 65 bin lirasına el konulması nedeniyle oluşan zararının karşılanması için suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı.

Coşkunsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, senetlerin M.S. ile ortaklığının sona ermesinin ardından düzenlendiğinin, üzerindeki yazıların mürekkep yaş tespitiyle belirlendiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda haklılığının kanıtlandığını belirten Coşkunsoy, zararının karşılanmasını beklediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa dava mahkeme Sahtecilik senet suç

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