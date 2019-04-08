Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verildi.

ALİ DEMİR KİMDİR?

Ali Demir 1959 senesinde Konya'da doğdu.

1982 senesinde İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Sonrasında İngiltere'deki Loughborough Teknoloji Üniversitesi'nde doktorasını yaptı.

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. İTÜ'de Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Tekstil alanında birçok projede danışmanlık yapmıştır. TÜBİTAK'ta birçok proje yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali Demir, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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