FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir katılmadı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı 'Görevi kötüye kullanma' suçunun örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmedip, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

‘SORUŞTURMA GEÇMİŞİ’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

DHA-İHA





