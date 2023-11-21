HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu

21.11.2023 17:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir hakkında istenen ceza belli oldu. Ali Demir için tutuksuz yargılandığı davada savcı, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, 15 Şubat 2024'e ertelendi.

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için istenen ceza belli oldu

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir katılmadı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanığın üzerine atılı 'Görevi kötüye kullanma' suçunun örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmedip, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

abb67e8f7089561629091d34f330b2a9

‘SORUŞTURMA GEÇMİŞİ’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

DHA-İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildiBakan Yerlikaya duyurdu! 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi
Patili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimdePatili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimde
Türkiye ile Cezayir arasında 13 yeni anlaşmaTürkiye ile Cezayir arasında 13 yeni anlaşma
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM fetö ali demir
En Çok Okunan Haberler
4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

Real Madrid'den transfer kararı

Real Madrid'den transfer kararı

Kış lastiği zorunluluğu uygulamasının tarihi öne çekildi!

Kış lastiği zorunluluğu uygulamasının tarihi öne çekildi!

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma!

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Damadı tebrik etmek istedi! İlginç anlar yaşandı

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.