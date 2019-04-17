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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye getirildi.

İKİ KEZ GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Şüpheliler, FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ise Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, 11 ve 15 Nisan'da gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Gözaltı süreleri uzatılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ösym Ali Demir FETÖ Ankara

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