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Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ üyeliğinden beraat etti! Suçlamaları kabul etmedi

15.02.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir, tutuksuz yargılandığı davada 'FETÖ üyeliği' suçundan beraat etti. Demir kendinden önceki ÖSYM'nin kişisel ilişkilerle yönetildiğini iddia ederek, "Matbaadan çıkan soruları yine yüksek güvenlikle korumayı da biz yaptık. Bu suçlamalar kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

Eski ÖSYM Başkanı Demir FETÖ üyeliğinden beraat etti! Suçlamaları kabul etmedi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Demir ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için Demir'e söz verdi. 2020 yılında ÖSYM başkanlığı görevine getirildiğini söyleyen Demir, kendisinden önce ÖSYM'nin kişisel ilişkilerle yönetildiğini iddia etti.

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'SUÇLAMALAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Görevde olduğu dönemde kendi gayretiyle ÖSYM kanunu hazırladığını belirten Demir, "Bu ülke için, ÖSYM'de soru çalmanın ülkeye duyulan güvenin nasıl sarsılacağını biliyordum. Sınavın eşitlik ve adalet içinde olması, benim en hassas noktamdı. Bunu sağlamak benim varlık sebebimdi. Türkiye'de toplu kopyayı ortadan kaldıran, her öğrenciye farklı kitapçık dağıtmak bir devrimdir, bunu bu amaçla yaptım. Sınavların kapalı ortamda 'jammer' isimli sinyal bozucuların olduğu ortamda hazırlanmasını da ben yaptım, bu da büyük bir güvenlik önlemidir. Matbaadan çıkan soruları yine yüksek güvenlikle korumayı da biz yaptık. Bu suçlamalar kabul edilebilir değil" dedi.

1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Demir'in 'FETÖ üyeliği' suçundan beraatine, 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 'takdiri' indirim ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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