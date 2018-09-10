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Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi, görevi başındayken Milli Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Lahor Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde Milli Güvenlik Konseyi (NSC) görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Abbasi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Karara gerekçe olarak, Abbasi'nin başbakanlığı döneminde eski Başbakan Navaz Şerif'in bir söyleşide orduyu suçlaması, bunun üzerine ordu yetkililerinin NSC'de kaygılarını Abbasi'ye iletmesi ve Abbasi'nin bu konuyu Şerif'e aktarması gösterildi.

Açıklamada, bu durumun Pakistan anayasası ve ceza kanunlarına aykırı bir hareket olduğu belirtildi.

Mahkeme bugün görülen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Abbasi hakkında tutuklama kararı verdi. Abbasi bir sonraki duruşmaya katılması ve 1 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 50 bin lira) ödemesi halinde tutuksuz yargılanacak.

Eski Başbakan Şerif, Pakistan medyasına verdiği mülakatta 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırısına karşı hükümetin çalışma yapmasının ordu tarafından engellendiğini söylemişti.

Mumbai'de 2008'de 9 saldırganın düzenlediği terör saldırısında 166 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı Leşker-i Tayyibe örgütü üstlenmişti.

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Pakistan Başbakan Navaz Şerif Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi

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