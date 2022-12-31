Eski Papa'nın durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise Papa 16. Benedictus'un son nefesini verdiği duyuruldu. Eski Papa 16. Benedictus, yüzyıllar sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Peki Eski Papa 16. Benedictus kimdir, neden öldü? Papa 16. Benedictus hastalığı neydi? İşte detaylar...

PAPA 16.BENEDİCTUS KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

2005-2013 yılları arasında Katolik dünyasının ruhani liderliğini üstlenen Papa 16. Benedictus bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Vatikan, Papa 16. Benedictus'un hayatını kaybettiğini açıkladı.



