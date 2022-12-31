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Eski Papa 16. Benedictus kimdir, neden öldü? Papa 16. Benedictus hastalığı neydi?

31.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papa 16. Benedictus'un sağlık durumunun iyi olmadığı biliniyordu. Vatikan, 95 yaşındaki eski Papa 16. Benedictus'un öldüğünü açıkladı. Bununla birlikte, Papa'nın hayatını neden kaybettiği araştırılmaya başlandı. Peki Eski Papa 16. Benedictus kimdir, neden öldü? Papa 16. Benedictus hastalığı neydi? İşte detaylar...

Eski Papa 16. Benedictus kimdir, neden öldü? Papa 16. Benedictus hastalığı neydi?

Eski Papa'nın durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise Papa 16. Benedictus'un son nefesini verdiği duyuruldu. Eski Papa 16. Benedictus, yüzyıllar sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Peki Eski Papa 16. Benedictus kimdir, neden öldü? Papa 16. Benedictus hastalığı neydi? İşte detaylar...

PAPA 16.BENEDİCTUS KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

2005-2013 yılları arasında Katolik dünyasının ruhani liderliğini üstlenen Papa 16. Benedictus bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Vatikan, Papa 16. Benedictus'un hayatını kaybettiğini açıkladı.


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