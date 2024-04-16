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Eski patronunun tuttuğu tetikçi kurşun yağdırdı! İstanbul'da DJ kabusu yaşadı: "Babalar sözünü tutar"

16.04.2024 10:18
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Eski patronları, DJ Muharrem Ülker'in kabusu oldu! İstanbul'da işten ayrılan Ülker'e patronları başka bir mekanla anlaşmaması için gözdağı verdi, patronlardan biri "Orada çalışmaya başlarsan gereğini yaparız" diye mesaj attı. DJ Ülker yeni işyerinde başlamaya çalıştıktan sonra eski patronun tuttuğu tetikçi kurşun yağdırdı. Eski patrondan bir de sosyal medyada "Babalar sözünü tutar" paylaşımı geldi.

Eski patronunun tuttuğu tetikçi kurşun yağdırdı! İstanbul'da DJ kabusu yaşadı: "Babalar sözünü tutar"

Daha önce kadın müşterileri silahla kovalayan V.T., kendi işyerinden ayrılıp başka bir yerle çalışmaya başlayan DJ Muharrem Ülker'e de dehşeti yaşattı. DJ Ülker, evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği sırada üzerine kurşun yağdı. O anlarda eski patronlarının isimlerini duydu. Saldırı anı kameraya da yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi’ndeki bir mekanda Disk Jockey’lik (DJ) yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.

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ESKİ PATRONDAN “GEREĞİNİ YAPARIZ” MESAJI

Ancak iddiaya göre mekanın patronları M.M. D. ve V. T., Ülker’in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine V. T., Ülker’in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba “Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız” içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.

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“GÖRKEM VE VEYSİ’NİN SELAMI VAR” DEYİP SALDIRDI

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey’deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı.

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Ülker, Esenyurt’taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, “Görkem ve Veysi’nin selamı var” dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti.

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Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

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ESKİ PATRONDAN “BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR” PAYLAŞIMI

Olayın ardından Muharrem Ülker’in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis, Muharrem Ülker’in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Ülker’in şikayetçi olduğu eski patronlarından V. T.’nin olaydan sonra sosyal medya hesabından “Babalar sözünü tutar” yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

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ESKİ PATRONU KADIN MÜŞTERİLERİ SİLAHLA KOVALAMIŞ

Diğer yandan Ülker’in şikayetçi olduğu eski patronlarından V. T.’nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıktı. Kadınlara dehşeti yaşatan V. T. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanmış ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu patron tetikçi
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