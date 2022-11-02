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Eski polis, pansiyonda ölü bulundu! Dikkat çeken 'kolonya' detayı

02.11.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta, kendisinden 1 gündür haber alınamayan İzzet Gökhan (45), pansiyon odasında ölü bulundu. Gökhan'ın, 10 yıl önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Gökhan’ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. İşte olayın detayları...

Eski polis, pansiyonda ölü bulundu! Dikkat çeken 'kolonya' detayı

Dehşete düşüren olay, saat 15.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi’ndeki pansiyonda meydana geldi. Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan’ın, Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı belirlendi.

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Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı. Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan’ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.

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(DHA)

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