Eski polis, pansiyonda ölü bulundu! Dikkat çeken 'kolonya' detayı

Dehşete düşüren olay, saat 15.00 sıralarında Meydankapı Mahallesi’ndeki pansiyonda meydana geldi. Hakkındaki idari soruşturma nedeniyle 10 yıl önce polislikten ihraç edilen ve ailesince 1 gündür aranan İzzet Gökhan’ın, Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı belirlendi.
Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Gökhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, adrese çağırıldı. Gökhan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Gökhan’ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip, öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı.
(DHA)