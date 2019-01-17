Eski savcı Şanal hakkında istenen ceza belli oldu

Ergenekon davasının Erzincan ayağı soruşturmasını yapan eski Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şanal tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı.

Katılan sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile eski Erzincan MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve uygulamanın şifresini oğlunun isminin baş harflerinden oluşturduğu belirlenen Şanal, söz konusu tespitlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Şanal, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyerek, savcılık yaptığı dönemde kanunların emrettiği şekilde davrandığını, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.