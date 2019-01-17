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Eski savcı Şanal hakkında istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal hakkında esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın "terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Ergenekon davasının Erzincan ayağı soruşturmasını yapan eski Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şanal tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı.

Katılan sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile eski Erzincan MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve uygulamanın şifresini oğlunun isminin baş harflerinden oluşturduğu belirlenen Şanal, söz konusu tespitlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Şanal, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyerek, savcılık yaptığı dönemde kanunların emrettiği şekilde davrandığını, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Gelen evraka, sanık ve katılan beyanlarına karşı söz verilen savcı, bu aşamada dosyanın tamamlandığını belirterek, esasa ilişkin mütalaasını sunmak istediğini dile getirdi.

Bunun üzerine mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ üyesi olduğu anlaşılan Şanal'ın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Savcı, "terör örgütüne üyelik" suçundan Şanal'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık Şanal'ın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Osman Şanal Sanık savcı Terör örgütü

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