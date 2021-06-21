Eski sevgili ile barışmak imkansız değil! İşte yeniden gönlünü kazanmanın yolu

Özlem, pişmanlık, son bir şans ya da her neyse... Eski sevgiliniz yeniden aklınızda ve birlikte olmak için can atıyorsunuz. Peki onu geri kazanmak için neler yapabilirsiniz? Eski sevgilinizi bunaltmadan geri kazanmanız mümkün. Ancak bunun için yapmanız gerekenlere adım adım planlamanız gerekebilir. Her şeye rağmen onu unutamadıysanız ve birlikte olmak istiyorsanız unutmamanız gereken ilk kural sevginin açamayacağı kapı olmadığıdır. Peki eski sevgili ile barışmak için nasıl bir yol izlemek gerekir? İşte bu sorunun yanıtı...
1. Adım Geçmişinizi Gözden Geçirin: Geçmişi tekrar düşünün. Onunla tekrar birlikte olup istemeyi istemediğiniz konusunda kendinize karşı dürüst davranın.
2. Adım Onu Arayın: Eski sevgilinizle temasa geçin. İnternet ya da kısa mesajla değil, telefonla arayarak konuşun.
3. Adım Buluşma Ayarlamak: Bir buluşma ayarlamaya çalışın. Buluşmayı kabul etmezse onu görmek için bir bahane yaratın. Sizde kalan eşyasını geri vermek istemeniz yeniden görüşmeniz için uygun bir bahane olabilir.
4. Adım Hediye Alın: Nelerden hoşlandığını unutmadığınızı ve onu düşündüğünüzü belli edecek bir hediye seçin. Hediye konusunda yaratıcı olmaya çalışın.
5. Adım Aramasını Bekleyin: Çok fazla arayarak rahatsız etmeyin. Onun sizi aramasını bekleyin.
6. Adım Özel Olduğunu Hissettirin: Üçüncü kişilere de ilişkinizden söz ettiğinizi söyleyin. Bu, kendisini özel hissetmesini sağlayacak ve gerçekten onu istediğinizi hissetmesine yardımcı olacaktır.
7. Adım Eski Günleri Hatırlatın: Onu eskiden birlikte vakit geçirdiğiniz, anısı olan yerlere davet edin. Bu şekilde hafızası tazelenmiş olur ve birlikteyken ne kadar güzel şeyler yaşadığınızı düşünerek sizden daha çok etkilenir.
8. Adım Sabırlı Olun: Gecenin sonunda sizi evine kahve içmeye çağırırsa bir bahane uydurarak başka güne erteleyin. Onu cinsel obje olarak görmediğinizi, gerçek anlamda bir birliktelik istediğinizi hissettirin.
Bu kadar çabaladıktan sonra istediğinizi elde ederseniz geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamaya özen gösterin.
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