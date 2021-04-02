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  4. 'Eski sevgilimle konuştun' dedi, sokak ortasında kurşun yağdırdı

'Eski sevgilimle konuştun' dedi, sokak ortasında kurşun yağdırdı

02.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de 16 yaşındaki bir şahıs, eski sevgilisiyle konuştuğunu iddia ettiği genci ve arkadaşını tabancayla güpegündüz sokak ortasında vurdu. Gençlerin hastaneye kaldırıldığı silahlı saldırı kameralara yansırken, şüpheli şahıs ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte Beşiktaş’ta yakalandı.

'Eski sevgilimle konuştun' dedi, sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz 14 Mart Pazar günü saat 18.20 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu akşamüstü cadde üzerindeki bir parkın önünde buluşan 3 genç, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençlerden biri tabancasını çekerek diğer ikisini yaraladı. Saldırının ardından şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Karnından ve baldırından yaralanan Ali P. (16) ile Şahmerdan U. (17), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin affından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri olmayan Ali P. ve Şahmerdan U. ile görüşen Kağıthane polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahsın Caner G. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yakalamak için çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, peşine düştüğü Caner G.’yi takip ederek Beşiktaş Kuruçeşme’de kaldığı adreste olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

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SEVGİLİSİYLE KONUŞTUĞU İÇİN VURMUŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Caner G.’nin ifadesinde Ali P.’yi eski kız arkadaşıyla konuşmaya başladığını öğrenmesi üzerine parka çağırdığını ve çıkan kavgada silahla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyette adli işlemi yapılan Caner G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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