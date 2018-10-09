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Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Sarah Bramley, eski sevgilisine yeni sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafını gönderdi.

Yaptığı hareketle büyük bir faciaya sebep olan kadın, dünyanın gündemine oturdu.

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İngiltere'de cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafını, eski sevgilisine gönderen kadın büyük bir faciaya neden oldu.
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29 yaşındaki kadın eski sevgilisi David Saunders'a, Michael Lawson'a cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğraflarını gönderdi.
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Fotoğrafları gördükten sonra kendini kaybeden 33 yaşındaki Saunders, 34 yaşındaki Lawson'u sokakta bıçaklayarak öldürdü.
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Saldırıdan sonra Avustralya'ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra müebbet hapis cezası alan Saunders'ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı.
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Kadının cinayeti değil, saldırıyı kışkırttığına belirten mahkeme, Sarah Bramley'e 4 ay hapis cezası verdi.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsellik cinayet

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