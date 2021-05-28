Eski sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı! Yeniden gözaltına alındı

Yunusemre ilçesinde, çay ocağı işleten O.Ö. ile 7 ay önce ayrıldığı kadın arkadaşı A.E. arasında, dün saat 22.00 sıralarında, Ayni Ali Mahallesi´nde sokak ortasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın uzaması üzerine O.Ö., A.E.'yi tekme, tokat dövmeye başladı. O.Ö., kaçmaya çalışan A.E.'yi yakalayıp, tek eliyle tutarken, diğer eliyle de yumruk atarak darp etmeyi sürdürdü. Genç kadın, aldığı darbelerle yere yığılırken O.Ö., saçından tutup sürükleyip, tekme ve tokat atmaya devam etti. Öldüresiye dövülen A.E., ihbar üzerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken, O.Ö., kaçtı.

Dehşete düşüren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, çevredekilerin ve karşıdaki bir iş yerinin önünde oturan 2 kişinin, A.E.'nin darp edilmesine duyarsız kalmaları dikkati çekti. Polis, olayın ardından O.Ö.'yü kısa bir süre sonra yakaladı.

"KISKANDIM"

Gözaltına alınan O.Ö., polisteki ifadesinde, A.E.'yi, kendisinden ayrıldıktan sonra başka biriyle birlikte olduğu için kıskandığını ve bu nedenle darp ettiğini söyledi. O.Ö., ifadesinde 7 ay önce ayrıldıklarını belirtiği A.E. ile arada görüştüklerini de belirterek suçunu kabul etti. O.Ö., ifadesinin ardından nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.