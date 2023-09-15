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Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu: 'Üzerine çullandım...'

15.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Fatih Durmaz (42), spor eğitmeni eski sevgilisi Gamze C.'yi (34) sokakta 15 yerinden bıçakladı. Boşandığı 2 eşine de şiddet uyguladığı için 15 farklı davasının sürdüğü ortaya çıkan Durmaz ifadesinde, "Gamze'nin peşinden gidip yanına yaklaştım. Sonra üzerine çullandım. Ellerimle vurdum. Yanımda bıçak ya da kesici alet yoktu" dedi. Gamze C. ise ifadesinde, saldırıda Durmaz'ın elindeki bıçağın kırıldığını belirterek, "Bıçak kırılmasaydı beni öldürecekti" dedi. İşte detaylar...

Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı, ifadesi kan dondurdu: 'Üzerine çullandım...'

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde haziran ayında Fatih Durmaz, takip ettiği eski sevgilisi, spor eğitmeni Gamze C.'yi, 15 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gamze C., el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat olup, fizik tedavi gördü. Polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Fatih Durmaz ise çıkarıldığı adliyede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatih Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Fatih Durmaz hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanık Fatih Durmaz hakkında 'Israrlı takip', 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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ESKİ EŞLERİNE ŞİDDETTEN 15 DAVASI SÜRÜYOR

İddianamede ayrıca şüpheli Fatih Durmaz'ın daha önce evli olduğu 2 kadına da şiddet uyguladığı ve bu nedenle Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde eski eşlerine yönelik, 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Hakaret', 'Cinsel taciz', 'Tehdit', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 15 ayrı davasının bulunduğu bilgisine yer verildi.

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'SUÇ İŞLEMEYE YATKIN' TESPİTİ

İddianamede, Fatih Durmaz ile ilgili 'Suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu' tespiti yapılarak şöyle denildi:

"Şüpheli Fatih'in eşlerine ve birlikte yaşadığı kadınlara yönelik süreklilik arz eder şekilde, şiddet, tehdit, fiziki darp, yaralama, hakaret, alıkoyma, huzur bozma gibi suç teşkil eden birçok eylemlerde bulunduğu, bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin, kadınlara ve diğer bireylere karşı şiddet uygulamaya meyilli olduğu, eşleri dahil olmak üzere kadınlara ve diğer bireylere yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunduğu sırada ortaya koyduğu kast ve saiki, bu eylem ve suçları işlediği sırada eylemlerini devam ettirerek sürekli hale getirmesi, eylemlerini ve uyguladığı şiddetin derecesini artırması aile içi ve kadınlara yönelik şiddet eylemleri itibarıyla toplum ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına, bu suç konularının öneminden sürekli bahsedilmesine rağmen şüphelinin suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu anlaşılmıştır."

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'BIÇAK KIRILMASA BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

El ve kollarından yaralandığından fizik tedavi gören Gamze C. ifadesinde, sanık Fatih Durmaz'ın saldırıda kullandığı bıçağın kırıldığını, bu sayede ölümden döndüğünü anlattı. Durmaz'ın kendisini 15 kez bıçakladığını söyleyen Gamze C., "Şüpheli Fatih ile 1 yıl önce tanıştık. Daha sonra sevgili olduk. Geçen yıl ekim ayında bana fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Bu nedenle tedbir kararı aldırdım. Buna rağmen evleneceğimizi düşünerek Fatih ile görüşmeye devam ettim. Geçen nisan ayında bana yine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Ayrıca hakaret ederek tehditlerde bulundu. 'Benden ayrılırsan seni yaşatmam, babanın yanına gönderirim. Benim adli makamlarda tanıdıklarım var, bana kimse bir şey yapamaz. Eski eşim de hapishanede' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdım. Şüpheli Fatih, sosyal medya ve cep telefonu üzerinden iletişim kurmaya çalıştı. Sürekli iş yerimin önüne gelip gitti. Olay akşamı arkadaşımla dolaşmak için dışarı çıktık. Girdiğimiz sokağın karanlık olması nedeniyle tedirgin olup, geri döndüğümüz sırada Fatih'i elinde bıçakla karşımda gördüm. Üzerime doğru koştu. Bıçakla üzerime saldırdı. Kafa, boyun, göğüs bölgelerimi hedef alarak birçok kez bıçakladı. Yaklaşık 15 bıçak darbesiyle yaralandım. Bana vurmaya devam ettiği sırada bıçak kırıldı. Bıçak kırılmasaydı beni öldürecekti" diye konuştu.

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'ÜZERİNE ÇULLANDIM'

Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Fatih Durmaz ise olay sırasında Gamze'nin üzerine çullandığını ancak bıçak kullanmadığını öne sürdü. Durmaz ifadesinde, "Gamze, eski kız arkadaşımdır. Yaklaşık olaydan 1 ay önce ayrıldık. Olay akşamı alkol aldıktan sonra sokakta yürürken Gamze'yi gördüm. Bana kinayeli şekilde hakaret etti. Gamze'nin peşinden gidip yanına yaklaştım. Sonra üzerine çullandım. Ellerimle vurdum. Yanımda bıçak ya da kesici alet yoktu. Sonra oradan kaçtım" dedi.

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Sanık Durmaz, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

(DHA)

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Eskişehir bıçaklı saldırı

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