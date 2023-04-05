Eski sevgilisinin düğününde ev sinema sistemi hediye etti! Hediyenin içine bombayı saklayınca bir anda ortalık savaş alanına döndü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesindeki bir düğün töreninde korkunç anlar yaşandı. Düğünde hediye edilen ev sinema sistemine yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda damat ve onun erkek kardeşi hayatını kaybederken davetlilerden 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 18 aylık bir bebeğinde bulunduğu ifade edildi.

İNTİKAMI ACI OLDU

Polis yapılan incelemeler sonucunda patlamanın prize takar takmaz infilak eden patlayıcılarla donatılan ev sinema sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle odanın duvarları ve çatısının çöktüğü açıklandı.

Bomba yerleştirilen düğün hediyesinin gelinin 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilisi tarafından gönderildiği ifade edildi. Markam isimli sevgilinin geline ikinci eşi olmayı teklif ettiği ve reddedilmesi üzerine intikam almak için harekete geçtiği ifade edildi. Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.