Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Eski sevgilisinin düğününde ev sinema sistemi hediye etti! Hediyenin içine bombayı saklayınca bir anda ortalık savaş alanına döndü

Eski sevgilisinin düğününde ev sinema sistemi hediye etti! Hediyenin içine bombayı saklayınca bir anda ortalık savaş alanına döndü

05.04.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Düğün sırasında hediye olarak gönderilen ev sinema sisteminin içine yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda damat ve kardeşi hayatını kaybetti. Düğünü savaş alanına çeviren hediyenin gelinin eski sevgilisi tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

Eski sevgilisinin düğününde ev sinema sistemi hediye etti! Hediyenin içine bombayı saklayınca bir anda ortalık savaş alanına döndü

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesindeki bir düğün töreninde korkunç anlar yaşandı. Düğünde hediye edilen ev sinema sistemine yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda damat ve onun erkek kardeşi hayatını kaybederken davetlilerden 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 18 aylık bir bebeğinde bulunduğu ifade edildi.

İNTİKAMI ACI OLDU

Polis yapılan incelemeler sonucunda patlamanın prize takar takmaz infilak eden patlayıcılarla donatılan ev sinema sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Şiddetli patlamanın etkisiyle odanın duvarları ve çatısının çöktüğü açıklandı.

Bomba yerleştirilen düğün hediyesinin gelinin 33 yaşındaki Sarju Markam isimli eski sevgilisi tarafından gönderildiği ifade edildi. Markam isimli sevgilinin geline ikinci eşi olmayı teklif ettiği ve reddedilmesi üzerine intikam almak için harekete geçtiği ifade edildi. Şüpheli eski sevgili Markam, soruşturma kapsamında Madya Pradeş eyaletinde gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir

Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı

Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı

 İhanetin bedeli ağır oldu! Sokak ortasında kırbaçlandı

İhanetin bedeli ağır oldu! Sokak ortasında kırbaçlandı

 Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

 Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

 Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

 Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

 Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

Yarı çıplak camın önündeydi! Karşı binanın izlediğinden habersizdi

 Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

Cinsel ilişki görüntüleri otelin camına yansıdı! Trafiği durdurup izlediler

 Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

Taksici ve yolcusu araçta cinsel ilişkiye girdi! Güvenlik kamerası kaydetti

 Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildilerDenizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Saniye saniye ifşa edildiler
Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”Olay itiraf! “Kalçam o kadar büyük ki çanta gibi kullanabiliyorum”
Nabızları yükseltti! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin"Nabızları yükseltti! Transparan, file, dekolte... “Hiç giyinmeseymişsin"
Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün intikam

En Çok Okunan Trend Haberler

Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı

Çifte ihanet! Sevgilisiyle gittiği mekanda kocasının ihanetini yakaladı

Derste müfredat yerine cinsel hayatını anlattı

Derste müfredat yerine cinsel hayatını anlattı

Korkunç detaylar! 4 çocuk çöp evde bulundu...

Korkunç detaylar! 4 çocuk çöp evde bulundu...

Rekortmen kalçasına dünyaca ünlü ismi kazıdı! Bir de gösterdi

Rekortmen kalçasına dünyaca ünlü ismi kazıdı! Bir de gösterdi

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.