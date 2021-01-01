Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yengeç Burcu Ocak aylık burç yorumu...

YENGEÇ BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşama daha materyalist bakabilir, maddi kazançları ön plana koyabilir, ilişkilerde alma-verme dengelerine daha fazla dikkat edebilirsiniz. Olayları somut tarafından değerlendirmek, kuşku ve varsayım yerine kalp sesini dinlemek ayın geri kalanında anahtarlarınız olacak. Sosyal çevrenizde ani değişimler yaşanıyor. Bir hobinizle ilgili bir gruba dahil olabilir, bir sosyal ortama katılabilirsiniz. Yeni insanlar beklenmedik şekilde hayatınıza giriyor.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren zihni yönetmek, duygu ve düşüncelerinizin bir mıknatıs olduğunu fark etmek önemli olacak. Aklınızdan geçenler, öylesine söyledikleriniz aniden önünüze gelebilir. Aşk ilişkilerinde gerçek bir bütünlük, uyum arayabilirsiniz. Kendinizi çoğu zaman tam olarak açmak istemeyeceksiniz. Gizli aşk ilişkilerinden ve etik dışı durumlardan kaçının.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. İlişkilerinizdeki faydasız olanın, ömrü tükenmiş ilişkilerin temizleneceği ve sistemin sizin için hayatınızı yenileceği bir süreç var önünüzde. Bu tarih ve civarında etrafınızda, yaşamınızda size yalnızca katkı sağlayacak insanlar kalacaktır. Bitene, gidene üzülmeyi, gerçekleşmeyen isteklerinizi takıntı yapmayı bırakmalısınız. Yeni ilişkilerde geçmişten tamamen kopabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle finansal konularla ilgili bir risk alabilir, bir yatırıma girebilir, iş hayatında büyüme gayretinde olabilirsiniz. Eski çalışma düzeniniz, eski yaşam rutinleriniz radikal bir şekilde değişiyor. Estetik operasyonlar, tarz değişimleri gündeme gelebilir. İlişkilerde verdiğinizi almaya, beklediğinizi bulmaya önem vereceksiniz. Bazı kısa süreli flörtler bu dönemde bitebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir kazanç ve gelir elde etme, maddi gücün artışıyla birlikte özgüvenin, başarı hissinin artışı söz konusu olacaktır. Motivasyonunuz, kendinize olan bakışınız finansal dengenizle doğrudan bağlantılı olabilir. Önemli, değerli hediyeler alabilir; insanlardan fayda görebilirsiniz.



