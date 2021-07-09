Eski telefon deyip geçmeyin! Çekmecenizde küçük bir hazine yatıyor olabilir

Telefonlar günümüzde binlerce dolarlık fiyatlara sahipler. Fakat eskiden 40 sterlinin (yaklaşık 55 dolar) altında bir fiyata cep telefonu satın almak mümkündü. Böylece insanlar yıllarca birbirleriyle konuştu. Teknoloji geliştikçe telefonlar eskidi ve eskiyen telefonlar ellerden düştü. Belki de bu telefonlar, bir çekmeceye atılarak nerede oldukları dahi unutuldu. Ancak bu modellerden bazıları şimdi binlerce sterlin kazandırabilir.

Bir antika mağazası, en değerli eski tarz cep telefonlarını listeledi.

Listenin başında ilk iPhone'un nadir bulunan bir prototip modeli yer aldı. Bir tanesine sahip olacak kadar şanslıysanız, görünüşe göre bu telefon 10.000 Sterlin (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde.

Listenin geri kalan kısmında ise Nokia ve Motorola'nın yaygın modelleri bulunuyor.

ESKİ BİR TELEFONU DEĞERLİ KILAN NEDİR?

Aslında her şey telefona yüklenen yazılımla, telefonun ne kadar nadir olduğuyla ve kült olup olmadığıyla alakalı.

Örneğin, iPhone 1 prototipi yüklü farklı yazılımlara sahip olduğu ve dolayısıyla çok daha az değerli olan birçok iPhone'dan daha nadir bir parça olduğu için 30 bin sterlin (yaklaşık 41 bin dolar) karşılığında satılmıştı.

MAĞAZAYA GÖRE EN DEĞERLİ 10 CEP TELEFONU