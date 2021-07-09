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Eski telefon deyip geçmeyin! Çekmecenizde küçük bir hazine yatıyor olabilir

09.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir antika sitesi, en değerli cep telefonlarının listesini oluşturdu. Görünüşe bakılırsa önemsiz olduğuna karar verip çekmecelerden birine attığınız eski telefonunuz binlerce sterlin değerinde olabilir.

Eski telefon deyip geçmeyin! Çekmecenizde küçük bir hazine yatıyor olabilir

Telefonlar günümüzde binlerce dolarlık fiyatlara sahipler. Fakat eskiden 40 sterlinin (yaklaşık 55 dolar) altında bir fiyata cep telefonu satın almak mümkündü. Böylece insanlar yıllarca birbirleriyle konuştu. Teknoloji geliştikçe telefonlar eskidi ve eskiyen telefonlar ellerden düştü. Belki de bu telefonlar, bir çekmeceye atılarak nerede oldukları dahi unutuldu. Ancak bu modellerden bazıları şimdi binlerce sterlin kazandırabilir.

Eski telefonlar moda mı oluyor?Eski telefonlar moda mı oluyor?

Bir antika mağazası, en değerli eski tarz cep telefonlarını listeledi.

Listenin başında ilk iPhone'un nadir bulunan bir prototip modeli yer aldı. Bir tanesine sahip olacak kadar şanslıysanız, görünüşe göre bu telefon 10.000 Sterlin (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde.

Listenin geri kalan kısmında ise Nokia ve Motorola'nın yaygın modelleri bulunuyor.

ESKİ BİR TELEFONU DEĞERLİ KILAN NEDİR?

Aslında her şey telefona yüklenen yazılımla, telefonun ne kadar nadir olduğuyla ve kült olup olmadığıyla alakalı.

Örneğin, iPhone 1 prototipi yüklü farklı yazılımlara sahip olduğu ve dolayısıyla çok daha az değerli olan birçok iPhone'dan daha nadir bir parça olduğu için 30 bin sterlin (yaklaşık 41 bin dolar) karşılığında satılmıştı.

Nokia, eski, klasik tarzda cep telefonları tanıtmaya devam ediyorNokia, eski, klasik tarzda cep telefonları tanıtmaya devam ediyor

MAĞAZAYA GÖRE EN DEĞERLİ 10 CEP TELEFONU

  • iPhone 1 prototipi - 10.000 sterlin ve üzeri
  • Motorola 8000x - 800 sterlin - 3.500 sterlin
  • Nokia 7700 - 1.000 sterlin - 2.000 sterlin
  • Mobira Senator NMT - 800 sterlin - 2.000 sterlin
  • IBM Simon Personal Communicator - 800 sterlin - 2.000 sterlin
  • Nokia Sapphire 8800 - 500 sterlin - 2.000 sterlin
  • Technophone PC105T - 600 sterlin - 1500 sterlin
  • Orbitel Citiphone - 600 sterlin - 1.000 sterlin
  • Ericsson R290 Satellite Phone - 300 sterlin - 1.000 sterlin
  • Rainbow StarTAC - 100 sterlin - 400 sterlin
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