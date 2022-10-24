Eski telefonlar para kazandırıyor! Bunlardan biri elinizde varsa...

Eskide kaldı dediğimiz telefonlarda bir servet yatıyor olabilir! Dünyada akıllı telefon üreten birçok firma var. Hepsi de birbiri ardına yeni modeller piyasaya sürüyor. Bu modelleri gördükçe elimizdekinden vazgeçebiliyor, yenisine geçmek isteyebiliyoruz. Elimizdekine eski gözüyle bakıyoruz ancak hata yapıyoruz. Çünkü eski telefonlar sahiplerine para kazandırıyor!
Telefonlar günümüzde binlerce dolarlık fiyatlara sahip. Fakat eskiden yaklaşık 55 dolara veya altına bir cep telefonu satın almak mümkündü. Belki de bu telefonlar, bir çekmeceye atılarak nerede oldukları dahi unutuldu. Ancak bu modellerden bazıları şimdi sahiplerinin yüzlerini güldürecek bir miktar kazandırabilir.
Bu hafta, bir alıcı kutusu açılmamış birinci nesil iPhone için 39 bin dolar ödedi. Birinci nesil iPhone, zamanında 599 dolara satılıyordu. Yani yıllar geçti, eskidi ancak orijinal fiyatının 50 katından fazla bir fiyata alıcı buldu.
Protect Your Bubble tarafından yapılan bir araştırma ise eski telefonlarından iyi bir kâr elde edip para kazanabileceğinizi gösterdi. İşte araştırmaya göre en çok para kazanan eski telefonlar ve satış fiyatları:
Yukarıdaki telefonlardan biri elinizde varsa satıp bu miktarlarda kar elde etmeniz mümkün gibi görünüyor.
Aslında eski bir telefonu değerli kılan şey, telefonun ne kadar nadir olduğuyla ve kült olup olmadığıyla alakalı. Örneğin, birinci nesil iPhone kutusu açılmadığı için oldukça nadide bir parçaydı. Ancak evde eski cep telefonları biriktiriyorsanız veya elinizde nadir olduğunu düşündüğünüz telefonlar varsa iyi kazançlar elde etmeniz işten bile değil.