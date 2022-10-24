Eski telefonlar para kazandırıyor! Bunlardan biri elinizde varsa...

Eskide kaldı dediğimiz telefonlarda bir servet yatıyor olabilir! Dünyada akıllı telefon üreten birçok firma var. Hepsi de birbiri ardına yeni modeller piyasaya sürüyor. Bu modelleri gördükçe elimizdekinden vazgeçebiliyor, yenisine geçmek isteyebiliyoruz. Elimizdekine eski gözüyle bakıyoruz ancak hata yapıyoruz. Çünkü eski telefonlar sahiplerine para kazandırıyor!

ESKİ TELEFONLAR PARA KAZANDIRIYOR

Telefonlar günümüzde binlerce dolarlık fiyatlara sahip. Fakat eskiden yaklaşık 55 dolara veya altına bir cep telefonu satın almak mümkündü. Belki de bu telefonlar, bir çekmeceye atılarak nerede oldukları dahi unutuldu. Ancak bu modellerden bazıları şimdi sahiplerinin yüzlerini güldürecek bir miktar kazandırabilir.

Bu hafta, bir alıcı kutusu açılmamış birinci nesil iPhone için 39 bin dolar ödedi. Birinci nesil iPhone, zamanında 599 dolara satılıyordu. Yani yıllar geçti, eskidi ancak orijinal fiyatının 50 katından fazla bir fiyata alıcı buldu.

Protect Your Bubble tarafından yapılan bir araştırma ise eski telefonlarından iyi bir kâr elde edip para kazanabileceğinizi gösterdi. İşte araştırmaya göre en çok para kazanan eski telefonlar ve satış fiyatları:

EN KARLI 20 ESKİ TELEFON

Motorola DynaTAC 8000X - 1,776.01 sterlin

HTC Touch Diamond2 - 542.90 sterlin

iPhone - 542.55 sterlin

iPhone 3G - 301.68 sterlin

Motorola RAZR2 - 239.25 sterlin

Motorola Microtac 9800X - 230.36 sterlin

Motorola International 3200 - 215.50 sterlin

Nokia 7280 - 180.44 sterlin

Nokia N79 - 171.62 sterlin

Ericsson T39 - 146.85 sterlin

Nokia E90 Communicator - 134.25 sterlin

Nokia N-Gage - 112.90 sterlin

Nokia 9000 Communicator - 112.52 sterlin

HTC Universal - 104.25 sterlin

Nokia 9110I - 100.75 sterlin

Motorola RAZR2 V9 - 93.44 sterlin

Nokia 7600 - 86.69 sterlin

Nokia 2100 - 66.74 sterlin

Sidekick LX 2009 - 57.09 sterlin

Nokia 8110 - 56.70 sterlin

Yukarıdaki telefonlardan biri elinizde varsa satıp bu miktarlarda kar elde etmeniz mümkün gibi görünüyor.

Aslında eski bir telefonu değerli kılan şey, telefonun ne kadar nadir olduğuyla ve kült olup olmadığıyla alakalı. Örneğin, birinci nesil iPhone kutusu açılmadığı için oldukça nadide bir parçaydı. Ancak evde eski cep telefonları biriktiriyorsanız veya elinizde nadir olduğunu düşündüğünüz telefonlar varsa iyi kazançlar elde etmeniz işten bile değil.