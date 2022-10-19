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Her şeyin zamlandığı ancak telefonların ucuzladığı ülke! Bu garip durum herkesi şaşırttı

19.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekirdek enflasyonun yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı ABD'de diğer her şeyin fiyatı yükselirken, akıllı telefonlar ucuzluyor gibi görünüyor. Çok çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları yükselirken, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) izlenen akıllı telefon kategorisinde yaşanan yüzde 22'lik düşüş dikkat çekti. Peki bu garip durumun arkasında ne var?

Her şeyin zamlandığı ancak telefonların ucuzladığı ülke! Bu garip durum herkesi şaşırttı

ABD'de yiyecek, uçak bileti ve benzin de dahil olmak üzere çok çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları yükseldi. Son verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ülkede eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak diğer her şeyin fiyatı yükselirken, TÜFE'de izlenen bir ürün kategorisi olan akıllı telefonlarda düşüş yaşanıyor gibi görünüyor. İşte bu garip durumun nedeni...

MANTIK DIŞI AMA...

CNBC'nin haberine göre, bu mantık dışı görünebilir. Çünkü çoğu telefon pahalı ve en iyi telefonların fiyatları düşmüyor. Örneğin Apple, eylül ayında ABD fiyatları geçen yılki seçeneklerle aynı olan yeni iPhone’lar (iPhone 14 serisi) piyasaya sürdü.

iPhone 14 Plus

İŞTE BU GARİP DURUMUN NEDENİ

CNBC, ABD'de akıllı telefonların aslında ucuzlamadığını, daha iyi hale geldiklerini ve bu yüzden de TÜFE'de diğer birçok ürün gibi yükselmek yerine düşüş gösterdiklerini belirtti ve garip durumun nedenini şöyle anlattı:

"Normalde, ABD'deki TÜFE, fiyatları yıldan yıla fazla değişmeyen özdeş ürünler için fiyat karşılaştırmaları içeriyor. Bu nedenle, örneğin yumurtaları yumurtalarla karşılaştırabilir. Ancak akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, her yıl daha iyi hale gelen cihazların kontrol edilmesi gerekiyor. Akıllı telefonlar gelişiyorsa ve fiyatları aynı kalıyorsa, bir fiyat düşüşü kaydediliyor."

BLS'de (ABD İşçi İstatistikleri Bürosu) ekonomist olan Jonathan Church, ”Akıllı telefon endeksinde çok fazla düşüş oldu. Ve bu gerçekten de büyük ölçüde kalite iyileştirmeleriyle ilgili” dedi.

telefon2

Haberde, BLS'nin yılda iki kez yeni akıllı telefon modellerini incelediği ve onların nasıl geliştiklerini ölçtüğü belirtildi. Church, “Akıllı telefonlar için ekran boyutu, RAM, işlemci hızı, telefon kamerası veya arka kamera, katlanabilir olup olmadığı gibi şeylerden bahsediyoruz” dedi.

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AYNI PARAYA YENİ ÖZELLİKLER VARSA UCUZ OLUYOR

Habere göre, daha sonra BLS bir “kalite ayarlaması” yapıyor. Örneğin, yeni iPhone’un fiyatı artmadıysa ancak telefonun yeni özellikleri varsa, TÜFE o cihazın eskisinden daha değerli olduğunu belirliyor ve tüketicilerin aynı paraya daha fazla değer elde ettiğini varsayıyor.

BLS, akıllı telefon teknolojilerini 2019′un sonlarında, Apple’ın en yeni cihazının iPhone 11 ve Samsung’un en iyi cihazının Galaxy S10 olduğu bir başlangıç noktasına endeksledi. Aslında, TÜFE’ye göre ABD'de akıllı telefon fiyatları 2019′dan beri düşüyor.

Ancak zamanla daha iyi hale gelme oranı yavaşlarsa akıllı telefonlar ülkede fiyat artışları ve enflasyonu görecek bir ürün türüne dönüşebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon abd
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