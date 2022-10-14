İnanılır gibi değil! 5 milyardan fazla telefon çöpe atılacak

Dünya e-atık sorunu ile karşı karşıya! Uluslararası atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) forumunda verilen rakamlar ise inanılır gibi değil. Buna göre, 2022'de 5,3 milyar cep telefonu geri dönüştürülmeden çöpe atılacak. Küresel ticaret verilerine dayanan tahmin, artan “e-atık” kaynaklı çevresel sorunu açıkça ortaya koyuyor. Çözüm ise eski telefonları çöpe atmaktan değil, onların geri dönüştürülmelerini sağlamaktan geçiyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRMEK YERİNE ELİNDE TUTUYORLAR

BBC'nin haberine göre, dünya çapında yaklaşık 16 milyar cep telefonu bulunuyor. Avrupa'da ise neredeyse üçte biri artık kullanımda değil. Araştırmalar ise birçok insanın eski telefonları geri dönüştürmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor.

ÖNEMSİZ GİBİ GÖRÜNSE DE DEĞERİ ÇOK FAZLA!

Ancak bakır veya şarj edilebilir pillerdeki kobalt gibi değerli minerallerin atık elektronik maddelerden alınıp çıkarılması gerekiyor. WEEE direktörü Pascal Leroy, insanların, görünüşte önemsiz olan tüm bu öğelerin çok fazla değere sahip olduğunu söylüyor.

WEEE'den Magdalena Charytanowicz, "Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araç pilleri veya güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek çok önemli kaynaklar sunuyor. Hepsi de çevre dostu, dijital ve düşük karbonlu toplumlara geçiş için çok önemli." dedi.

2030 YILINA KADAR...

WEEE'nin söylediğine göre, yapılan araştırma, çamaşır makineleri ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve hatta GPS cihazlarına kadar elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030 yılına kadar yılda 74 milyon ton büyüyeceğini gösterdi.

Dünyadaki e-atıkların sadece %17'sinden biraz fazlası uygun şekilde geri dönüştürülüyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ise bu oranı gelecek yıla kadar %30'a çıkarmayı hedefliyor.

YAKLAŞIK 200 STERLİN KAZANÇ

İngiltere'de 5,63 milyar sterlin değerinde milyonlarca kullanılmamış ancak çalışan elektrikli eşyanın evlerde istiflendiği belirtiliyor. Ayrıca, İngiltere'deki ortalama bir ailenin istenmeyen teknolojik cihazını satarak yaklaşık 200 sterlin kazanabileceği söyleniyor.



