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Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a FETÖ'den müebbet hapis cezası

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin davada, bir sanığın ağırlaştırılmış müebbet, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın müebbet, 10 sanığın da 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanık ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, 6'sı tutuklu 31 sanıkla ilgili kararını açıkladı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklu sanıklardan eski binbaşı Selim Arıdcı, ağırlaştırılmış müebbet, dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal, dönemin Hakkari İl Jandarma Komutanı eski kurmay albay Demiray Demirci, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı eski Kurmay Başkanı kurmay albay Emrah Şimşek, eski tabur komutanı yarbay Şükrü Acar, eski üsteğmen Şenol Karaman ve tutuksuz sanıklardan eski üsteğmen Akif Aydın ile eski teğmen Cavit Tarık Sıtkı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O dönem Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli olan tutuksuz sanıklardan astsubay Bedir Sırma 15 yıl, albay Yüksel Özcan, yüzbaşı Emre Turan ve yüzbaşı Selçuk Metin 12'şer yıl 6'şar ay, yüzbaşılar Hasan Bilgin, Selahattin Çakır, Adnan Tuna ve Celal Kiper ile üsteğmen Ümit Badır 14'er yıl 2'şer ay, yüzbaşı Ersin Durur da 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Tutuksuz sanıklardan binbaşı Ataman Dayı, binbaşı İlhan Şen, yüzbaşı Uğur Köleci, üsteğmen Ahmet Deniz Çekiç, astsubay Soner Bayraktar ve uzman çavuşlar Ahmet Küçüktosun, Adem Uzma, Sadık Çetin, Muharrem Bektaş, Tayfun Akpınar ile Yunus Kayhan beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Akif Aydın ve Cavit Tarık Sıtkı'nın tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Sanıklardan Hasan Bilgin ve Ersin Durur hakkındaki "konutu tek etmeme" adli kontrol hükmünün kaldırılmasına ve yurt dışına çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, beraat kararı verilen diğer sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının devamına hükmetti.

Sanıklar Rıdvan Sapancaoğlu'nun dosyası, dava dosyasından ayrılarak Aydın'da görülen başka bir davayla birleştirilmiş, cezaevinde geçen yıl vefat eden Mustafa Elçin'in dosyası da düşmüştü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Otal FETÖ

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