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Eski YRP milletvekili Suat Pamukçu Büyük İstanbul Mitingi'nde resmen AK Parti'ye katıldı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.03.2024 15:05
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Son dakika haberi: Yaklaşık 1 ay önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu resmen AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya rozetini AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Eski YRP milletvekili Suat Pamukçu Büyük İstanbul Mitingi'nde resmen AK Parti'ye katıldı!

Son dakika haberi: AK Parti'nin İstanbul mitinginde Murat Kurum'un konuşmasının ardından sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Erdoğan'la birlikte AK Parti'ye dikkat çeken bir isim de katıldı.
Suat Pamukçu geçtiğimiz ay Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu.

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"İNANÇ VE FELSEFESİNDEN UZAKLAŞTI" DEMİŞTİ

Pamukçu istifa gerekçesi olarak “partisinin kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını” göstermişti.

Pamukçu açıklamasında şöyle demişti:

“Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım.”

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ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

YRP'den istifa ederek Büyük İstanbul Mitingi'nde resmen AK Parti'ye katılan Pamukçu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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